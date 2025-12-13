La escena gastronómica porteña sigue ampliando su mapa y hoy permite desayunar como si estuvieras en Tokio, Nueva York o Ciudad de México sin salir de Buenos Aires.

Desde propuestas tradicionales japonesas hasta clásicos norteamericanos y loncherías mexicanas, estos espacios ofrecen desayunos internacionales que combinan sabor, experiencia y ambientación.

¿Dónde probar un desayuno japonés en Buenos Aires?

En el paseo Vía Viva del Barrio Chino, uno de los polos gastronómicos en mayor crecimiento de la ciudad, Orei Ramen Bar sumó una propuesta inédita: un desayuno tradicional japonés, difícil de encontrar incluso fuera del país.

El espacio, una extensión del ramen bar de Roy Asato, cuenta con una barra íntima para pocos comensales y una ambientación inspirada en los ramen-bar de los años 70, con madera, tonos cálidos y un estilo minimalista. En el lugar se sirve el asagohan, un desayuno pensado para comenzar el día en equilibrio.

El menú incluye pesca del día cocida al vapor y sellada a la plancha, arroz blanco, tortilla de huevo, sopa de miso casera, conservas japonesas y té verde con refill.

Está disponible de viernes a domingos por la mañana y propone una experiencia que combina sabor, calma y ritual, ideal para quienes buscan algo distinto al desayuno tradicional porteño.

@oreiramenbar

¿Dónde desayunar como en Estados Unidos en Buenos Aires?

En el barrio de Belgrano, Nicky Cheese se convirtió en una de las aperturas más comentadas del año gracias a su estética de diner norteamericano y su menú inspirado en los clásicos del desayuno estadounidense.

El local se especializa en cheesecakes, con varias opciones fijas y sabores rotativos, pero también ofrece pancakes grandes y esponjosos, burritos, ensaladas y platos entre panes. Uno de los favoritos para arrancar el día es el American Breakfast, que incluye huevos revueltos, salchicha estilo americana, hashbrown y pan lactal artesanal con queso crema y mermelada casera.

Todo se elabora en una cocina vidriada que permite ver el trabajo del equipo, y se acompaña con café de especialidad, lattes de autor, smoothies y blends de té. El espacio, pequeño pero bien aprovechado, suma mesas, boxes y un patio trasero que completa la experiencia.

@nickycheese.ba

¿Dónde probar un desayuno mexicano en Buenos Aires?

Inspirado en las loncherías tradicionales de México, Barragán propone una alternativa relajada y colorida para desayunar o brunchear con platos típicos de la cocina callejera mexicana y café de especialidad.

Su menú incluye guacamole con totopos, tacos artesanales, burritos y quesadillas, además de pastelería, laminados y opciones clásicas de brunch, todo elaborado de manera artesanal. Entre los imperdibles se destacan el tostón de masa madre con crema de palta y maíz dulce, el chipá con tajín suavemente picante, las quesadillas de hongos y la carrot cake especiada.

@barragan.cafe

Con locales en Caballito, Palermo, Chacarita y Saavedra, todos con mesas en la vereda y un pequeño mercado interno, Barragán se consolidó como un punto de encuentro ideal para quienes buscan sabores intensos y un desayuno diferente, con música que acompaña el espíritu alegre del lugar.