En esta noticia El megaproyecto bajo las vías del tren Mitre que avanza entre Belgrano y Palermo

El ex Hostal del Lago, un histórico edificio ubicado frente a los Lagos de Palermo y a metros del paseo ViaViva, volvió a abrir sus puertas convertido en Casa Futuro, luego de años prácticamente abandonado. El proyecto demandó una inversión de u$s 1,5 millones y requirió cerca de un año de obra.

La iniciativa fue impulsada por dos amigos que se conocen desde la adolescencia y que desde hace años querían hacer algo juntos. La oportunidad apareció cuando el Gobierno porteño avanzó con la recuperación del espacio y lanzó una licitación pública para concesionarlo.

El predio, que estuvo cerrado por más de 14 años, cuenta con 5700 metros cuadrados y forma parte del sistema de parques que diseñó Carlos Thays a fines del siglo XIX.

“Somos vecinos del parque y siempre nos intrigó el lugar. Mucha gente ni sabía qué había ahí”, contaron desde Casa Futuro.

El predio está ubicado sobre avenida Andrés Bello, frente a los Lagos de Palermo . El espacio fue pensado con una lógica distinta a la de un paseo gastronómico tradicional. En lugar de tener marcas durante todo el año, trabajan con propuestas que van rotando.

Entre las propuestas que ya pasaron por el espacio aparecen CORTE, con su proyecto de carnicería y parrilla; ÖSS Kaffe, dedicado al café de especialidad; Atelier Fuerza, con panadería de masa madre; Enófilo, enfocado en pequeños productores de vino; además de proyectos como Fungi Melena, Sahumar y La Tandilera.

Según comentaron desde la empresa, hoy trabajan unas 35 personas de manera fija y, en temporada alta, llegan a casi 100 entre colaboradores y equipos temporarios.

Además de la gastronomía y las actividades que organizan en el predio, el lugar también funciona para eventos corporativos, workshops, lanzamientos y ferias.

El megaproyecto bajo las vías del tren Mitre que avanza entre Belgrano y Palermo

La reapertura del ex Hostal del Lago ocurre mientras avanza ViaViva, el proyecto que empezó a cambiar todo el corredor debajo del viaducto Mitre entre Belgrano y Palermo.

La iniciativa nació después de las obras del viaducto ferroviario que eliminaron nueve barreras y liberaron tierras debajo de las vías. Esos espacios, que durante años quedaron vacíos, empezaron a reconvertirse en corredores peatonales, paseos comerciales y polos gastronómicos.

La primera etapa fue el sector del Barrio Chino, entre Monroe y Sucre. Ese tramo abrió en 2023 y rápidamente se convirtió en uno de los puntos con más movimiento de la Ciudad. Ahí desembarcaron restaurantes asiáticos, cafeterías, bazares y marcas como Havanna y Farmacity.

Según los desarrolladores, en ese momento circulaban entre 20.000 y 25.000 personas por día en ese corredor.

Ahora el proyecto avanza con una segunda etapa distinta al perfil gastronómico del Barrio Chino. El nuevo tramo, llamado “Libertador”, irá entre La Pampa y Olleros y tendrá un perfil más premium.

Ahí abrirán concesionarios como Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover y Ducati. También habrá restaurantes, cafés y servicios vinculados a autos de alta gama.

Los locales estarán armados como grandes cajas vidriadas para exhibir los vehículos desde Libertador. Además, el sector tendrá estacionamiento subterráneo y cargadores eléctricos.

La inversión total prevista para ViaViva ronda los u$s 45 millones y el desarrollo completo tendrá 4,5 kilómetros de extensión entre Monroe y Dorrego.

La tercera etapa será la más cercana a Casa Futuro. Ese tramo, conocido como “Hipódromo”, irá desde Olleros hasta Dorrego bordeando los Bosques de Palermo y estará enfocado en bares, entretenimiento y gastronomía.