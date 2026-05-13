Mientras continúa su carrera en el Inter Miami y se prepara para disputar un nuevo Mundial con la selección argentina, Lionel Messi sigue ampliando sus inversiones fuera de las canchas. A través de Rostower Socimi, su sociedad de inversión inmobiliaria, el capitán argentino desembolsó 11,5 millones de euros -cerca de u$s 13,5 millones- para quedarse con las ex galerías Vía Wagner, un histórico complejo ubicado en la exclusiva zona de Turó Park, en Barcelona. La operación se cerró con Santomera Bay, el private office de Alejandro Alcaraz, e incluye una reforma integral del edificio, de unos 4000 metros cuadrados. El objetivo es reconvertir el inmueble y volver a ponerlo en valor para uso corporativo. Las galerías estaban cerradas desde 1993. El complejo llevaba años sin actividad por las dificultades para unificar a los distintos propietarios de los locales y avanzar con un proyecto común para el predio. La sociedad Rostower Socimi fue creada en 2013 y en 2025 salió a cotizar en el mercado Portfolio Stock Exchange con una valuación superior a los 223 millones de euros. Dentro de su estructura ya figuran propiedades en España, restaurantes y desarrollos vinculados al turismo premium. Uno de los activos más importantes es MiM Hotels, la cadena vinculada a la familia del futbolista y que hoy tiene presencia en destinos top como Ibiza, Mallorca, Sitges, Baqueira, Sotogrande, Andorra y Tenerife. A fines de 2025, Meliá Hotels International asumió la gestión de la marca para acelerar su expansión. El movimiento marcó una nueva etapa para la cadena, que además proyecta su desembarco en la Argentina con un complejo de lujo frente al lago Gutiérrez, en Bariloche, cuya apertura está prevista para 2028. Messi también avanzó fuerte en gastronomía. En 2025 ingresó como socio de El Club de la Milanesa, la marca nacida en Buenos Aires que actualmente atraviesa un fuerte plan de crecimiento. La empresa ya desembarcó en Miami y abrió un local dentro del estadio del Inter Miami. Además, trabaja en nuevas líneas congeladas y proyecta crecer fuera de la Argentina en los próximos años. El rosarino además participa de los restaurantes Hincha, liderados por el chef catalán Nandu Jubany, otro de los proyectos vinculados a Barcelona y orientados a un público de alto poder adquisitivo. En 2025 lanzó Más+ by Messi, una línea de bebidas funcionales desarrollada junto al grupo Mark Anthony y presentada inicialmente en los Estados Unidos. El producto buscó meterse en el mercado de hidratación deportiva, una categoría que en los últimos años creció fuerte a nivel global. Sin embargo, el lanzamiento también quedó envuelto en una disputa judicial. La empresa Prime Hydration demandó al futbolista y al grupo canadiense en la Justicia federal de Florida por supuestas similitudes comerciales y publicitarias. Otra de las apuestas fue The GOAT 10, la colección de vinos elaborada en Italia que recientemente desembarcó en la Argentina con precios cercanos a los $ 170.000 por botella. Las etiquetas son distribuidas localmente por DeBarricas, cadena vinculada a Matías Lammens y con presencia en Palermo, Puerto Madero, Recoleta, Núñez, Iguazú y Punta del Este. A eso se suman otras inversiones vinculadas al entretenimiento y al universo digital. Messi participa en KRU, la organización de eSports fundada por Sergio Agüero, y también avanzó con proyectos audiovisuales sobre su carrera junto a Apple TV+. Además, mantiene activa The Messi Store, su marca de indumentaria desarrollada junto a Ginny Hilfiger y orientada a ropa casual y deportiva. En las últimas semanas compró el 100% del UE Cornellà, una institución fundada en 1951 que compite en la Tercera RFEF, equivalente a la quinta división española. El club está ubicado en el área metropolitana de Barcelona y es reconocido dentro del fútbol catalán por su trabajo en divisiones inferiores. Por sus juveniles pasaron futbolistas como Jordi Alba, David Raya y Gerard Martín, entre otros jugadores que luego llegaron a la elite europea. Justamente, el desarrollo de talento aparece como uno de los ejes centrales detrás de la operación. Con la compra total del paquete accionario, Messi pasó a tener control pleno de la gestión del club y se sumó así a una tendencia cada vez más visible dentro del fútbol internacional. David Beckham impulsó el crecimiento del Inter Miami; Gerard Piqué avanzó con el FC Andorra; mientras que Ronaldo Nazário llegó a controlar el Real Valladolid.