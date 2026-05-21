Un conductor que transportaba figuritas ilegales evadió un control vehicular de la Gendarmería Nacional en la zona cordillerana. El hecho se desencadenó durante la madrugada en un puesto de verificación sobre la ruta, donde el personal realizaba operativos de rutina.

El conductor del vehículo particular no detuvo la marcha ante las señales de los gendarmes y aceleró para escapar del lugar. La maniobra dio inicio a un seguimiento controlado por parte de las patrullas de la fuerza de seguridad a lo largo del camino de montaña.

¿Cómo fue el accidente del contrabandista de figuritas?

Tras recorrer unos kilómetros en velocidad, el sospechoso perdió el control del automóvil en una de las curvas de la traza. El vehículo despistó y terminó volcando a un costado de la banquina, quedando con las ruedas hacia arriba.

Los efectivos policiales y de sanidad llegaron al sitio del vuelco para asistir al conductor de manera inmediata. Los médicos constataron que el hombre presentaba golpes menores y que no corría riesgo de vida a pesar del impacto.

Al momento de identificarlo, el personal de seguridad vial procedió a realizarle el test de alcoholemia correspondiente. El resultado del control determinó que el conductor se encontraba manejando con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por ley.

La mercadería ilegal: la más buscada del momento

Durante la requisa posterior del habitáculo y del baúl del vehículo accidentado, los gendarmes hallaron una gran cantidad de cajas cerradas. Al abrirlas, confirmaron que se trataba de un cargamento de figuritas del Mundial 2026.

La mercadería secuestrada no contaba con el aval aduanero correspondiente ni con la documentación que justificara su ingreso legal al país. Los investigadores confirmaron que los paquetes de figuritas estaban destinados al mercado de contrabando para su posterior comercialización.

El Juzgado Federal de la jurisdicción tomó intervención en la causa tras el operativo. Las autoridades ordenaron el decomiso total de la carga, el secuestro del vehículo y la notificación de la imputación al conductor por infracción al Código Aduanero y conducción peligrosa.