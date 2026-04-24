La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 24 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este viernes, 24 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Rata suele señalar miedos, desconfianza o algo “sucio” que necesitas limpiar; también puede avisar de traiciones cercanas. Si aparece ágil o amigable, sugiere astucia y capacidad de supervivencia. Si te muerde o te persigue, advierte estrés, culpa o un foco de problema en tu entorno. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.