Las recetas saludables han ganado un rol protagónico desde hace un tiempo a esta parte y cada vez están más presentes en la alimentación cotidiana. En este sentido, se implementaron variaciones en muchas preparaciones para orientarlas hacia una versión más natural.
Las galletitas pepas son un clásico y podría decirse que son infaltables a la hora de acompañar el mate de la mañana o en la merienda debido a su sabor característico por el dulce de membrillo o batata.
De esta manera, hay una receta que permite hacer las pepas tradicionales de toda la vida, pero con una receta que no lleva ni harina ni azúcar y que las convierte en un producto mucho más saludable.
Cómo hacer las mejores pepas sin harina ni azúcar
Muchas personas han optado por limitar el consumo de harina y azúcar en la alimentación del día a día, pero esto no significa que deban dejar de consumirse ciertas comidas, ya que existen recetas para reemplazarlas a la perfección.
En el caso de las pepas, hay una preparación que las deja en un punto perfecto y que no contiene azúcar, harina de trigo ni manteca.
Para poder hacerla, se necesitarán los siguientes ingredientes:
- Una taza de coco rallado
- Dos cucharadas de maicena
- Un huevo
- Una cucharada de aceite de coco
- Edulcorante
- Esencia de vainilla
- Ralladura de limón
- Dulce de membrillo
Paso a paso: cómo hacer las pepas que no llevan harina ni azúcar
Para poder hacer la receta de las pepas que no contienen harina, azúcar ni manteca, se deberán seguir una serie de pasos para obtener el mejor resultado.
- Lo primero que se debe hacer es colocar en un bowl el huevo batido e incorporar el aceite de coco, el edulcorante y la esencia de vainilla. Una vez que se tengan los ingredientes, batir ligeramente hasta obtener una mezcla homogénea.
- Durante el proceso de batido, hay que sumar a la preparación el coco rallado, la maicena y la ralladura de limón. En caso de notar que quede una masa muy seca, se puede agregar un chorrito de leche.
- Una vez que la masa se encuentre lista, dejarla reposar envuelta en papel film durante 20 a 30 minutos.
- Pasado el tiempo, se debe estirar la masa y dividir en porciones para formar las galletitas. Para esto, es importante cortarla en forma de pequeños bollitos.
- En una placa con papel manteca, colocarlas una a una y con la ayuda del dedo pulgar, presionar en el centro para que se forme la cavidad en la que irá el dulce de membrillo.
- Por último, agregar el dulce de membrillo (u otro de preferencia personal) y llevar a cocinar en un horno precalentado a 180 grados por entre 10 y 15 minutos.
- Cuando se retiren, es importante dejarlas enfriar para luego quitarlas de la placa y disfrutar con unos ricos mates.