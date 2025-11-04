Las recetas saludables han ganado un rol protagónico desde hace un tiempo a esta parte y cada vez están más presentes en la alimentación cotidiana. En este sentido, se implementaron variaciones en muchas preparaciones para orientarlas hacia una versión más natural.

Las galletitas pepas son un clásico y podría decirse que son infaltables a la hora de acompañar el mate de la mañana o en la merienda debido a su sabor característico por el dulce de membrillo o batata.

De esta manera, hay una receta que permite hacer las pepas tradicionales de toda la vida, pero con una receta que no lleva ni harina ni azúcar y que las convierte en un producto mucho más saludable.

Cómo hacer las mejores pepas sin harina ni azúcar

Muchas personas han optado por limitar el consumo de harina y azúcar en la alimentación del día a día, pero esto no significa que deban dejar de consumirse ciertas comidas, ya que existen recetas para reemplazarlas a la perfección.

En el caso de las pepas, hay una preparación que las deja en un punto perfecto y que no contiene azúcar, harina de trigo ni manteca.

Para poder hacerla, se necesitarán los siguientes ingredientes:

Una taza de coco rallado

Dos cucharadas de maicena

Un huevo

Una cucharada de aceite de coco

Edulcorante

Esencia de vainilla

Ralladura de limón

Dulce de membrillo

Paso a paso: cómo hacer las pepas que no llevan harina ni azúcar

Para poder hacer la receta de las pepas que no contienen harina, azúcar ni manteca, se deberán seguir una serie de pasos para obtener el mejor resultado.