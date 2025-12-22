En esta noticia Cena de Navidad y Año Nuevo: cuáles son los mejores restaurantes para cenar en Buenos Aires

El 2025 llega a su fin y antes del cierre, llegan las fiestas para compartir en familia y amigos. En este caso, habrá cenas especiales de Nochebuena y Año Nuevo para disfrutar las mejores carnes y pastas, tanto en hoteles como en restaurantes de Buenos Aires.

Pese a que las noches de Navidad o de fin de año no son baratas, hay algunas propuestas más económicas que se adaptan a los comensales e, incluso, algunos lugares ofrecen la posibilidad de elegir de su carta, aunque la mayoría ya tienen menús preestablecidos.

Estas propuestas incluyen carne de alto nivel, menú de pasos de fine dining y una iniciativa con una celebración posterior.

Asado premium

La Cabrera presenta su menú navideño que comienza con una recepción de pâté en croûte de campo y wagyu curado. Las entradas incluyen chorizo y morcilla a las brasas, provoleta grillada con moras y un carpaccio de tomates reliquia.

Entre los platos principales se destacan el truchón argentino en dos cocciones, el bife de chorizo madurado con jugo milenario de res y el ojo de bife a las brasas con manteca de ajo negro, acompañados por papas fritas dobles, vegetales asados y ensalada de hojas verdes con duraznos grillados y almendras.

La Cabrera ofrece un menú de carnes a un precio por debajo del promedio.

El cierre incluye el postre Aconcagua, una torre de helados envuelta en merengue flameado, además de una selección dulce final. El menú contempla una botella de vino cada dos personas de Bodega Mauricio Lorca, agua mineral o gaseosa y copa para el brindis y cuesta $ 126.000 por adulto y $ 88.000 para menores de 10 años.

Un lugar distinto en el centro

Bernardino ofrece una propuesta que incluye recepción y welcome cocktail en los jardines, con servicio de barra y bocaditos fríos y calientes. Luego se realizará la cena en el salón principal, con entrada, plato principal, postre, mesa dulce y brindis final.

La propuesta gastronómica incluye blinis de salmón ahumado con crema ácida, bruschetta caprese de tomates cherry, mozzarella fresca y albahaca, crep de palmitos con lomito ahumado, tartar de atún rojo y tartaleta de escabeche de hongos.

A las entradas se suma una variedad de bocadillos caliente, que incluye mini brochetas de pollo y pimientos, empanaditas de carne cortada a cuchillo, buñuelos con salsa de queso azul, gyoza con salsa teriyaki y mini quiches Lorraine de panceta y queso.

El precio es de $ 150.000 e incluye una botella de DV Catena cada dos personas y bebidas sin alcohol libres, con opción especial para niños. La noche contará con DJ en vivo Ubicación: Rivadavia 947, Hotel Esplendor Tango, Buenos Aires.

Buenos Aires ofrece distintas propuestas para las fiestas.

Una propuesta de alto nivel

Roux presenta un menú especial para el 31 de diciembre, con un aperitivo de berlinesa con yogurt de búfala y centolla austral, magdalena crocante con berenjenas ahumadas y mejillón del canal del Beagle, acompañado por un Sauvignon Blanc de Escorihuela Gascón.

La propuesta continúa con entradas que incluyen ceviche de vieiras fueguinas, bife de langostinos de Puerto Madryn y merluza negra del cono Antártico, maridadas con Chardonnay.

El plato principal ofrece tuile crocante de maíz con osobuco braseado y cochinillo al estilo Segovia con chimichurri y puré de boniato, acompañado por Cabernet Franc. El cierre suma postres, café, petit four y brindis con panettone y confituras, junto a Late Harvest y Rosé, con un precio final de u$s 250 por persona. Ubicación: Peña 2300, Ciudad de Buenos Aires