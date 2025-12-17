Esto es lo que costará la cena de Navidad en 2024. Fuente: ShuterStock

La canasta navideña está en sus máximos históricos. Nunca fue tan cara la cena de Navidad para los hogares españoles. Los últimos relevamientos de Facua y la OCU confirman fuertes subidas en productos clave de la Navidad, con picos que superan la inflación anual.

El encarecimiento impacta de lleno en la planificación de la cena de Navidad. Desde el roscón de Reyes hasta carnes, pescados y mariscos.

Los datos oficiales y los estudios de consumidores muestran que la canasta navideña enfrenta una combinación de subidas de precios, menor cantidad por envase y estrategias comerciales que dificultan comparar valores reales.

La canasta navideña y el fuerte aumento del roscón de Reyes

El precio del roscón de Reyes se ha convertido en uno de los símbolos del encarecimiento de la canasta navideña. Facua detectó un aumento medio del 6,8% en el último año en grandes cadenas de supermercados.

Según el comunicado, “el precio de los roscones de Reyes se ha incrementado de media un 6,8% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de hasta el 34%”. El análisis incluyó 41 roscones de distintas marcas.

Facua alertó además que “no se dejen confundir por precios supuestamente bajos ya que puede tratarse de roscones que en lugar de nata tienen en su relleno un preparado a base de nata y grasas vegetales”. El ejemplo citado es un roscón de 800 gramos vendido a 9,30 euros.

Cambios de peso y formato dentro de la canasta navideña

La canasta navideña no solo sube por precio. Facua detectó modificaciones en peso y formato. En Mercadona, el roscón sin relleno, sin lactosa y sin gluten pasó de 370 a 360 gramos.

“El precio ha crecido un 5,6 % (de 9,00 euros en 2024 a 9,50 euros en 2025)”, detalló la asociación. El consumidor paga más por menos cantidad.

También hubo casos inversos. El roscón Airos de Alcampo pasó de 500 a 550 gramos, pero su precio subió cuatro euros, de 10,99 a 14,99 euros.

Alimentos navideños en máximos históricos, según la OCU

La OCU confirmó otra subida del 3,9% en los precios de alimentos navideños en solo dos semanas. El incremento es “significativo”, aunque inferior al registrado el año pasado.

El estudio muestra subidas fuertes en productos clave de la canasta navideña, como percebes (+29,9%), pularda entera (+15,3%) y angulas (+11,5%). También aumentaron el pavo, el redondo de ternera y la merluza.

Siete alimentos alcanzaron máximos históricos: el jamón ibérico de cebo al corte (67,79 €/kg), el cordero lechal (23,18 €/kg) y la lubina (11,79 €/kg), entre otros productos.

El jamón, clave en la canasta navideña y la facturación

El jamón serrano e ibérico sigue siendo central en la canasta navideña. Algunas jamoneras concentran hasta el 70% de su facturación anual en Navidad.

Un sobre de 100 gramos de jamón 100% ibérico de bellota cuesta entre 15 y 26 euros. Según Efeagro, estos precios son “entre un 4-5% más baratos que hace un año”.

José Martín, gerente de Agroibérica Pozoblanco, aseguró que la demanda es elevada y que el loncheado crece a un ritmo del “+30-40%” anual, impulsado por la comodidad del formato.