Reservar una cena de fin de año fuera de casa dejó de ser una decisión automática. A pocos días de fin de año, restaurantes y hoteles llegan a diciembre con un nivel de reservas que avanza con cautela y todavía deja margen para definir, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el sector señalan que la mayor demanda se concentra en la noche del 31 de diciembre . Las propuestas con menú fijo, bebidas incluidas y pago previo son las que primero toman reservas, y estiman que actualmente el nivel de ocupación se ubica entre el 55% y el 65%, similar a los niveles del año pasado.

La estabilidad cambiaria ordenó el escenario, pero el gasto sigue siendo medido. Las decisiones se concentran en fechas puntuales y se priorizan propuestas que resuelven la noche completa, con cena y festejo incluidos.

Cuánto cuesta pasar las fiestas fuera de casa

Los restaurantes aparecen como una de las principales alternativas para quienes deciden salir a cenar, aunque con precios que ya marcan una gran diferencia frente a cocinar en casa. En la Ciudad, las propuestas para Año Nuevo parten desde los $ 120.000 por persona y superan los $ 190.000 con bebidas incluidas. El restaurante Rufino, en Recoleta, ofrece cenas en torno a los $ 130.000 por cubierto, mientras que propuestas como las de Museo Evita alcanzan los $ 190.000. En otros casos, como Áncora, los valores rondan los $ 120.000, con menús cerrados y bebidas incluidas. Hoy una cena para dos personas supera los $ 240.000.

Los hoteles también volvieron a apostar fuerte a la noche del 31 de diciembre. NH Collection Lancaster, NH City y Hotel Madero lanzaron cenas especiales para despedir el año.

En el caso de NH Collection Lancaster, la propuesta tiene un valor de u$s 100 por persona. NH City, en tanto, ofrece un cubierto que, además, incluye DJ y barra de tragos, a u$s 220. En Puerto Madero, Hotel Madero presenta una cena con menú por pasos y show en vivo, con precios que parten desde los $ 250.000 por persona.

Sheraton Buenos Aires también se suma con una propuesta para Año Nuevo a través de su restaurante Buono Italian Kitchen. Será en formato buffet, con bebidas incluidas, y contempla entradas frías y calientes, platos principales, postres y mesa dulce, además de vinos, espumante y bebidas sin alcohol. El valor es de $ 310.000 por persona.

Para quienes deciden pasar las fiestas fuera de la Ciudad, la costa atlántica empieza a mostrar mayor movimiento. Desde el sector señalan que las reservas hoteleras se ubican hoy entre el 80% y 85%, con un crecimiento sostenido de consultas en las últimas semanas y expectativas de mayor definición hacia fin de mes.

Uno de los casos es Avutarda Cariló, que ya registra una ocupación del 100% para esas fechas. El complejo trabaja con alquileres semanales y ofrece departamentos equipados, con balcón, parrilla, cochera, gimnasio, pileta, sauna y servicio de playa. La tarifa es de $ 250.000 por día, lo que eleva el costo semanal a $ 1,75 millones.

Una dinámica similar se observa en localidades cercanas al AMBA, como Exaltación de la Cruz. Allí, complejos como Cabañas del Campo trabajan con estadías mínimas de tres noches, con tarifas que parten desde los $ 160.000 por noche para dos personas y superan los $ 300.000 en unidades de mayor capacidad.

Frente a estos valores, una parte del público elige destinar el presupuesto a una escapada y resolver las comidas en una casa o departamento, en lugar de concentrar el gasto en una sola noche. Con costos similares a una cena para dos en restaurantes u hoteles, la posibilidad de viajar algunos días y cocinar aparece como una alternativa más atractiva para pasar las fiestas .

En ese sentido, según un informe de Focus Market, el costo de un menú para estas fiestas para cuatro personas asciende a $ 98.266, con un aumento interanual del 13%. El relevamiento incluye cena, postre y mesa dulce, con productos tradicionales como lechón, ensaladas, helado, pan dulce, sidra y espumante.