Arroz blanco para bajar de peso: la forma correcta de comer este alimento si querés adelgazar, según una nutricionista

Esta es la forma correcta de comer arroz y adelgazar! %uD83C%uDF5A Y no gente, el arroz no es el villano del adelgazamiento. Podes consumirlo todos los días y aún así adelgazar.%uD83D%uDE09 Vamos a ser sinceros, la gente no va a explotar en calorías comiendo arroz, porotos, pechuga de pollo. Te pregunto: Será que comes UN PLATO GIGANTE DE ARROZ AL DÍA? %uD83E%uDD14 Claro que no y por eso estoy segura de que no es el arroz lo que te engorda! Entonces, vas a hacer lo siguiente: 1%uFE0F%u20E3 A la mañana, prepara tus huevos, come una porción de frutas y puedes agregar un poco de pan. 2%uFE0F%u20E3 A la hora del almuerzo, coloca arroz y porotos en el plato, una porción del tamaño de la palma de mi mano, añadí una buena porción de ensalada y no te olvides de tu proteína. 3%uFE0F%u20E3 Por la tarde, come unas frutas con yogur descremado, por favor no pases hambre. 4%uFE0F%u20E3 Y por la noche, tenes hambre? Entonces come! Podes repitir lo que comiste en tu almuerzo. Te prometo que con solo con cambiar de alimentos malos a alimentos naturales y saludables vas a empezar a adelgazar. %uD83D%uDE09 Y por supuesto hace actividad física, ok? Porque hoy en día la gente ya no se mueve. Aprovecha también y enviale este video a esa persona que le va a ser muy útil esta información. %uD83D%uDE0A