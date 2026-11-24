El consumo de videos cortos en plataformas digitales forma parte de la rutina de millones de adolescentes, pero una nueva investigación científica advirtió sobre los posibles riesgos asociados a su uso excesivo. El estudio encontró una relación entre el tiempo prolongado de visionado, los comportamientos adictivos y una mayor presencia de problemas de salud mental.

La investigación siguió durante tres años a más de 18.000 adolescentes de entre 10 y 18 años y analizó cómo evolucionaban sus hábitos de consumo. Los especialistas aclararon que los resultados muestran asociaciones estadísticas y no permiten establecer una relación directa de causa y efecto entre el uso de estos contenidos y los problemas de salud mental.

El elevado consumo de vídeos cortos en internet se vincula a peor salud mental adolescente

El consumo de vídeos cortos en internet está muy extendido entre los adolescentes y un nuevo estudio apunta que un tiempo elevado de visionado, unido a un uso adictivo, se asocia a un mayor riesgo de problemas de salud mental. La investigación de tipo observacional (no establece causa-efecto) que publica Jama Pediatric y encabezaron investigadores chinos se basó en el seguimiento, durante tres años, de más de 18.000 adolescentes (de 10 a 18 años) de China, los cuales informaron de sus comportamientos de consumo de este tipo de vídeos.

Los resultados muestran asociaciones estadísticas. Shutterstock

El tiempo de visionado y el uso adictivo se clasificaron en cuatro estados de uso: tiempo de visionado bajo – uso adictivo bajo; tiempo de visionado alto – uso adictivo bajo; tiempo de visionado bajo – uso adictivo alto y tiempo de visionado alto – uso adictivo alto. En comparación con los adolescentes que no declararon ni un tiempo de visionado elevado ni un uso adictivo elevado, la transición hacia ese aumento o el mantenimiento de dichos niveles se asoció con mayores riesgos.

El estudio indica que el 21,4% de los adolescentes decían dedicar mucho tiempo a ver vídeos cortos (más de 120 minutos al día). Aproximadamente un 4% declaró haber tenido un intento de suicidio; un 17,3%, ideas suicidas; y un 6,3%, autolesiones.

Qué encontraron los investigadores sobre el consumo de videos cortos y la salud mental

La evolución de los participantes en tres años apunta que muchos adolescentes dejaron de ver vídeos conforme aumentaban la edad o pasaron de niveles altos a otros bajos de uso en los años siguientes. Los porcentajes totales se mantienen, pero los participantes parecen disminuir el abuso de vídeos con la edad, explicó a la Agencia EFE el catedrático del Psicología de la Universidad de Málaga, Luis Valero, que no participó en el estudio.

Al estudiar la evolución en tres años, se encuentra una correlación con esos suicidios o intentos de suicidios: al avanzar en edad hay más probabilidad de esos y todos los demás problemas evaluados. Los autores defienden que esa relación se debería a la exposición sucesiva y acumulativa de ese abuso de vídeos, indicó Valero a la plataforma de recursos científicos Science Media Centre.

Valero considera que el estudio es “amplio, correcto metodológicamente y estadísticamente”, aunque se podrían haber realizado otros análisis, y los resultados solo muestran parcialmente esa asociación entre el abuso de los vídeos y los suicidios o los intentos de suicidio.