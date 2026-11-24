La Argentina tiene una oportunidad de desarrollo minero que no debería analizarse solamente a partir de sus recursos o los anuncios de inversión, que son indudablemente esperanzadores. Hay otra dimensión, menos visible, pero sin duda decisiva: las condiciones bajo las cuales la sociedad está dispuesta a acompañar ese proceso. Sobre ese punto, vale la pena tener en consideración los resultados de un estudio de opinión pública realizado por D’Alessio IROL - Berensztein en la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible, realizada en Mendoza el 19 y 20 de noviembre . El diagnóstico permite un optimismo prudente: existe una disposición ciertamente muy favorable en la medida en que se consideren los criterios de sustentabilidad, por lo que sería un error confundirla con una adhesión incondicional. La minería tiene un panorama formidable en la medida en que toda la cadena de valor proceda con responsabilidad y transparencia.

El sondeo, realizado en los primeros días noviembre entre 1.329 ciudadanos mayores de 18 años de todo el país, incluyó 706 casos en provincias mineras y 623 en las restantes. El 75% considera positivo impulsar nuevas inversiones en la actividad. Más aún, cuando se mide la intensidad del acuerdo, quienes califican su apoyo con entre 8 y 10 puntos representan el 53%. El respaldo es mayoritario, pero hay terreno para crecer.

La principal promesa que identifica la sociedad es el empleo. El 60% espera que los nuevos proyectos generen trabajo para los vecinos de las zonas directamente beneficiadas, sin que deban abandonar su localidad; el 43% menciona oportunidades para que los jóvenes estudien y trabajen en su pueblo. Hay, además, interés por participar: en las provincias mineras, el 46% estaría dispuesto a capacitarse para trabajar en la actividad, una proporción que alcanza al 60% entre los jóvenes de 18 a 29 años. Son expectativas que merecen una respuesta concreta en términos de la oferta de carreras y programas de capacitación, que no siempre cumplen con los requisitos que exige la industria.

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Hay un desafío que requiere peculiar atención: el manejo de expectativas. En efecto, las inversiones necesitan tiempo para madurar, mientras que las demandas sociales suelen ser inmediatas. Administrar esa distancia es parte de la responsabilidad de empresas y gobiernos. La formación técnica, el desarrollo de proveedores y la planificación de infraestructura deben comenzar antes de que aparezcan las urgencias. Si la capacitación llega después de la demanda laboral, las comunidades pueden observar un crecimiento muy importante sin encontrar una puerta de entrada, generándose cuellos de botella y tensiones que pueden evitarse. A menudo, las provincias generan regulaciones antojadizas en materia de empleo local que aumentan los costos de transacción y son incluso en la práctica de imposible cumplimiento. Algo parecido ocurre con los proveedores locales. Es natural que las provincias quieran maximizar el impacto positivo de la actividad minera en su desarrollo y en las oportunidades para sus habitantes. Pero la experiencia internacional sugiere que con una coordinación público-privada adecuada y una mirada de mediano y largo plazo, la industria minera tiene un potencial transformador extraordinario. Es indispensable una planificación integral, que incluya la cuestión urbana, la movilidad, las comunicaciones y la provisión de bienes públicos (educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura física básica y el cuidado del medio ambiente).

El agua es la condición de partida. El 54% la menciona entre los requisitos que debería cumplir un proyecto para resultar aceptable. Cuando se pregunta por las preocupaciones ante una iniciativa cercana, el temor a que se contamine alcanza al 64% en las provincias mineras. Esa inquietud atraviesa tanto a quienes apoyan nuevas inversiones como a quienes no lo hacen. Tratarla como un simple prejuicio contra la actividad supone desconocer un punto de encuentro entre opiniones diferentes. La preocupación existe, es genuina e involucra también la cuestión de los glaciares.

La preocupación por el agua existe, es genuina e involucra también la cuestión de los glaciares. Fuente: Fuente: argentina.gob

No se trata de prometer una actividad sin impactos. El 70% considera que la tecnología y los controles pueden evitar o reducir los problemas ambientales, aunque solo el 29% cree que podrían hacerlo casi por completo. La distinción importa: no hay ingenuidad, sino confianza en la posibilidad de gestionar riesgos, no una presunción de que esos riesgos hayan desaparecido. La respuesta debe incluir información sobre el uso del agua, un monitoreo tan exhaustivo como comprensible y procedimientos claros ante un eventual incumplimiento. Ninguna campaña de comunicación puede reemplazar esa evidencia.

Allí aparece el problema institucional más relevante. El 53% cree que, si una minera incumpliera las normas ambientales, el problema pasaría sin detectarse o se haría poco para corregirlo. La duda no se limita, entonces, a lo que puede hacer una empresa: involucra la capacidad de Estado para detectar y corregir potenciales desvíos. Para quienes pretenden impulsar la actividad, fortalecer esa capacidad debería ser una prioridad del desarrollo, no un obstáculo que conviene sortear.

También importa quién informa. Universidades y científicos encabezan el ranking de credibilidad con el 54%, muy por encima de las empresas mineras (19%) y de los gobiernos provinciales (14%). El 40% pide controles de especialistas independientes de la empresa y del gobierno; el 25%, resultados públicos y fáciles de entender. Incorporar conocimiento independiente no debería consistir en buscar una voz prestigiosa que avale decisiones ya tomadas. Su valor reside, precisamente, en la autonomía e imparcialidad para evaluar, advertir problemas y hacer públicos los resultados, incluso cuando sean incómodos.

Tampoco alcanza con informar más si no se informa mejor. Apenas el 35% del total dice conocer mucho o bastante la minería. Entre quienes todavía no tienen una opinión formada, las preguntas son concretas: qué beneficios deja y para quién, qué riesgos supone para el ambiente y el agua, quién controla y con qué reglas. La comunicación debería organizarse alrededor de esas preguntas, en un lenguaje accesible y sin ocultar incertidumbres. Publicar documentos que casi nadie comprende satisface una formalidad, pero difícilmente construya confianza.

Otro dato obliga a evitar simplificaciones: la valoración de las nuevas inversiones mineras no equivale a un respaldo irrestricto a la participación extranjera. En este último caso, el 42% otorga calificaciones altas, de 8 a 10 puntos, mientras que el 39% las ubica entre 1 y 5. Para debatir seriamente el papel del capital internacional hace falta explicar qué aporta cada proyecto, cómo se distribuyen sus beneficios y cuáles son sus obligaciones. Ni la descalificación automática ni la celebración incondicional responden esas dudas.

La agenda que surge del estudio es bastante precisa: cuidado del agua, controles independientes, información clara y beneficios locales. Estos cuatro ejes deben funcionar juntos. El empleo no compensa la falta de garantías ambientales; una evaluación técnica favorable no reemplaza la escucha a las comunidades; y la transparencia pierde fuerza si las irregularidades no tienen consecuencias. La tarea demanda coordinación entre empresas, gobiernos, universidades y organizaciones civiles locales, con responsabilidades explícitas y continuidad más allá de una gestión.

La Cumbre de Mendoza reunió discusiones sobre financiamiento, exploración, sostenibilidad e instituciones. Fuente: Prensa del gobierno de Mendoza

La Cumbre de Mendoza reunió discusiones sobre financiamiento, exploración, sostenibilidad e instituciones. La encuesta agrega una advertencia a ese debate: el potencial geológico y la disponibilidad de capital son condiciones necesarias, pero no suficientes. La oportunidad minera puede ampliar el horizonte productivo argentino si se traduce en capacidades, empleo y reglas que se cumplan. La sociedad muestra una clara disposición a acompañar. Ahora corresponde demostrar, con resultados verificables y expectativas realistas, que esa disposición tiene fundamentos para sostenerse.