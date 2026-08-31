Rodrigo de la Serna: “Los días más felices fueron, son y serán peronistas”.

En esta noticia La declaración de Rodrigo de la Serna con Guillermo Moreno

El actor Rodrigo de la Serna es reconocido en nuestro país y el mundo por sus papeles actorales desde Okupas hasta La Casa de Papel. Aún así, nunca fue esquivo a sus opiniones políticas.

Ahora, de la Serna participó del programa de radio del dirigente peronista Guillermo Moreno. Cómo invitado a la emisión, la estrella dejó en claro su posición.

La declaración de Rodrigo de la Serna con Guillermo Moreno

De la Serna fue parte de la mesa durante una emisión de “Volver a lo Nuestro”, el programa que que el exsecretario de comercio conduce en Radio del Plata. Al cierre del programa, el actor sentenció su posición política: “Los días más felices fueron, son y serán peronistas”.

Rodrigo de la Serna participó del programa de radio de Guillermo Moreno (Fuente: Redes Sociales). Redes Sociales

A lo largo del programa, la estrella fue parte de la mesa donde mantuvieron charlas sobre procesos históricos y políticos así como el momento actual. En ese marco invitó “a seguir adelante con alegría y con entusiasmo” y cerró: “A no bajar los brazos”.