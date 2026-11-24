Polémica por la venta de carne de paloma en esta provincia: la reacción ante la suba de precios en la carne vacuna.

Una particular oferta en una carnicería de Misiones despertó sorpresa y polémica entre los consumidores: la venta de carne de paloma como alternativa frente al encarecimiento de los productos tradicionales. El caso fue presentado en un informe televisivo que enseñaba que ofrecían dos pichones por $4999.

Durante el relevamiento, algunos clientes manifestaron su asombro por encontrar este producto en una carnicería. El comerciante, en cambio, explicó que el consumo de estas aves no era completamente desconocido en la provincia y sostuvo que puede representar una opción para quienes buscan cuidar sus gastos. Incluso comparó su sabor con el de la gallina y aseguró que se trata de una posibilidad para afrontar las dificultades económicas.

Cuánto cuesta la carne de paloma y de dónde proviene

La presentación comercial consiste en dos pichones por $4999, exhibidos junto con otros productos cárnicos. Según explicó el vendedor durante el informe de Crónica TV, una de las características que favorece su comercialización es que llegan en envases individuales y sin agregados de agua. Además, el reporte periodístico señaló que las aves podrían proceder de Brasil, mediante el ingreso irregular de productos cárnicos a través de la frontera.

El aumento en la carne obliga a los consumidores a buscar otras opciones. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

La aparición de esta alternativa coincide con un retroceso significativo del consumo de carne vacuna en Argentina. De acuerdo con la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), durante los primeros diez meses del año el consumo aparente alcanzó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025. En octubre, el consumo por habitante registró una caída interanual del 11,2%.

La suba de la carne vacuna y la caída del consumo en Argentina

Los aumentos de precios ayudan a explicar este comportamiento. Según CICCRA, el rubro de carnes y derivados acumuló una suba interanual del 38,9% en octubre, por encima del 33% registrado por la inflación general. En el caso específico de los cortes vacunos, el incremento llegó al 44,5%, mientras que el pollo aumentó un 28,6%. Esto significa que la carne vacuna se encareció un 12,4% en relación con el precio del pollo durante los últimos doce meses.

Entre los cortes tradicionales, la carne picada común encabezó los aumentos con un 47,2%, seguida por el cuadril (45%), el asado (44%), la nalga (43,7%) y la paleta (42,8%). Las hamburguesas congeladas, por su parte, subieron un 52,3%. Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna crecieron un 6,9% en volumen durante los primeros diez meses del año, impulsadas principalmente por mayores ventas a Estados Unidos tras la ampliación del cupo argentino con acceso preferencial.