Transportar a menores de 10 años en el asiento delantero de un vehículo constituye una infracción expresa en la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449 y puede derivar en la inhabilitación de la licencia de conducir cuando el conductor registra antecedentes por faltas graves.

La regulación apunta a reducir el riesgo de lesiones severas ante siniestros viales y establece condiciones estrictas sobre el lugar y la sujeción de los niños dentro del habitáculo.

De acuerdo con el marco normativo vigente, el cumplimiento no se agota con ubicar al menor en la parte posterior del automóvil, sino que exige además que viaje correctamente sujetado mediante un dispositivo homologado acorde a su contextura física.

Qué establece la Ley 24.449 y qué situaciones constituyen una infracción

El artículo 40, inciso g) de la Ley 24.449 dispone de manera obligatoria que los menores de diez años deben viajar siempre en el asiento trasero del vehículo .

En concordancia con ese requisito, el artículo 77, inciso u) de la misma ley clasifica como falta grave la conducción de vehículos transportando menores de diez años en una ubicación distinta a la parte trasera .

A su vez, el Decreto 779/95, con las modificaciones incorporadas por el Decreto 32/2018, precisa que los menores de esa edad deben viajar sujetos mediante un Sistema de Retención Infantil homologado y adecuado a su peso y tamaño.

La conducción de vehículos transportando menores de diez años en una ubicación distinta a la parte trasera está catalogada como una falta grave. Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

En consecuencia, incurre en infracción quien traslada a un niño menor de diez años en el asiento del acompañante, quien lo ubica en cualquier plaza delantera y también quien lo lleva en el asiento trasero sin la silla o el dispositivo de sujeción correspondiente.

Cómo funciona la reincidencia y cuál es la escala de inhabilitación

El artículo 82 de la Ley 24.449 determina que existe reincidencia cuando el conductor comete una nueva falta grave dentro de los dos años posteriores a una sanción firme anterior, aun cuando esa infracción previa haya sido constatada en otra jurisdicción del país.

Cuando se configura ese escenario de reincidencia por faltas graves, la ley contempla una escala progresiva de inhabilitación para conducir que no opera de manera automática, sino que debe ser resuelta por la autoridad competente tras el procedimiento administrativo o contravencional correspondiente.

En la primera reincidencia la inhabilitación alcanza hasta 9 meses; en la segunda reincidencia, hasta 12 meses; en la tercera reincidencia, 18 meses obligatorios; y en infracciones posteriores se duplica sucesivamente el plazo anterior.

Cómo se aplican las multas y el descuento de puntos según cada jurisdicción

Si bien la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449 fija el estándar general y la calificación de falta grave en todo el país, la aplicación concreta de las sanciones económicas y del sistema de puntos depende de la adhesión y de las normas complementarias de cada distrito .

Por ese motivo, el importe exacto de la multa expresado en Unidades Fijas y la eventual quita de puntos en el registro varían según el régimen vigente en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el resto de las provincias adheridas al marco nacional.