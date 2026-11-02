El analista financiero Salvador Di Stefano , conocido en el mercado como “el Gurú del Blue”, sostuvo que para que la Argentina crezca hace falta inversión privada y no “magia del Estado”. Además, cuestionó la idea de que la inversión dependa del crédito.

En una entrevista con LN+, Di Stefano repasó el punto de partida del programa económico de Javier Milei.

“Cuando asumió Milei vos tenías déficit fiscal, falta de ahorro y mucha deuda”, recordó. Según su análisis, el Gobierno debía lograr superávit, ahorrar y pagar deuda como condición previa para ordenar la inflación.

“Si vos tenés superávit, empezás a ahorrar un poquito y pagás la deuda, eso te va a empezar a acomodar la inflación, porque evidentemente vos vas a tener más reservas, vas a emitir menos”, explicó el analista.

“Falsedad absoluta”: la tajante definición de Di Stefano sobre cómo reactivar la economía

El analista atribuyó parte de la presión sobre los costos a un factor externo: la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero. Según detalló, el conflicto elevó un 50% el precio del gasoil, ya que el diésel 500 pasó de $ 1600 a $ 2400.

“Si vos tenés que trasladar una mercadería de Buenos Aires a Córdoba, el precio va a aumentar”, ejemplificó. En esta línea advirtió que, si los precios no pueden subir, las empresas pierden rentabilidad y caja para reinvertir.

Di Stefano cuestionó la idea de que la inversión dependa del crédito. “Nos hemos acostumbrado durante todos los últimos años a que nosotros, para invertir, tenemos que pedir un crédito. Y eso es falso, de falsedad absoluta”, aseguró.

“Falsedad absoluta”: la tajante definición de Di Stefano sobre cómo reactivar la economía

“Vos para invertir tenés que poner ahorro, porque la inversión es igual al ahorro, y el ahorro es postergar consumo presente para el consumo futuro”, agregó. En ese marco, consideró lógico atravesar un período de restricciones.

Sobre los salarios, comparó el esquema actual con el del gobierno anterior. Según describió, antes el Estado y los sindicatos fijaban los aumentos y las empresas los pagaban, pero subían los precios. “Hoy el Gobierno no interviene con los sindicatos para poner los salarios”, señaló.

La desconfianza de los ahorristas

Di Stefano fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien recorrió con el presidente Javier Milei empresas del RIGI en Santa Fe y sostuvo que “no podemos movernos ni un centímetro” de este camino por el historial negativo del país.

“Nosotros hemos sido un defaulteador serial”, respondió Di Stefano. Sin embargo, pidió poner el foco en los ahorristas locales: “A los argentinos le han violado el derecho de propiedad un montón de veces”.

El “Gurú“ mencionó el reperfilamiento de deuda bajo el gobierno de Mauricio Macri, el default de Alberto Fernández y los impagos de las gestiones kirchneristas. “Todo eso quedó en el inconsciente colectivo de los argentinos”, indicó. Por eso, el argentino arriesga menos y prefiere propiedades o dólares.

“Si nosotros los argentinos no llevamos pesos al banco para ahorrar, el banco no tiene pesos para prestar”, advirtió. Así, concluyó que el pasado impide que la economía funcione hacia adelante.