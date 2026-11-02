Así será la despedida de Nancy Godoy: familiares y amigos organizaron un velatorio público.

Familiares, amigos, colegas y vecinos podrán darle el último adiós a Nancy Godoy, la docente asesinada en la provincia de Corrientes. La emotiva ceremonia se realizará el próximo miércoles 4 de noviembre.

El cuerpo de Nancy fue hallado el miércoles 28 de octubre luego de más de 20 días de búsqueda y por el caso ya hay cinco detenidos, tres acusados de femicidio, una por el homicidio simple y el último por falso testimonio. Se aguarda a saber si los imputados ampliarán sus declaraciones ante los resultados de los análisis.

Cómo será la despedida de Nancy Godoy en Corrientes

La despedida abierta será el 4 de noviembre de 06.00 a 18.00hs. en la plaza 9 de Julio, en la ciudad de Esquina, donde todos están invitados a acercarse para acompañar a los más cercanos en el difícil camino que atraviesan tras el feroz crimen. “Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”, expresa el comunicado.

Docentes marcharon en Buenos Aires para pedir justicia por Nancy Godoy. DANIEL VIDES / NA

El martes por la noche habrá una ceremonia íntima en la que participarán familiares y su entorno más cercano. Luego se dará inicio a la despedida pública.

Semana clave en el caso Nancy Godoy

La investigación por el crimen de Nancy Godoy, la docente de 52 años asesinada en la provincia de Corrientes, atraviesa una semana clave debido a que se conocerían los resultados de pericias importantes, sumado a que se hará una despedida pública en Esquina para darle el último adiós.

Matías Rojo, abogado integrante de la querella, comentó a la agencia Noticias Argentinas que esta semana podrían estar los análisis sobre la ropa, alpargatas, calzas y sogas que en su momento fueron secuestradas en el allanamiento a la tapera del capataz Ireneo Zarza.

Asimismo, se conocerían los estudios para precisar la data de la muerte, los cuales fueron realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Si los resultados de dichas pericias se conocen, alguno de los imputados -Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezquiel Bordón- podría ampliar su declaración.