Adiós al clásico árbol de Navidad: la tendencia 2026 que cambia la decoración. Foto Shutterstock.

La decoración navideña comienza a renovarse con nuevas propuestas para el árbol de Navidad, que buscan combinar practicidad y diseño. Entre las opciones que ganan protagonismo esta temporada, se destaca un modelo que incorpora la iluminación directamente en su estructura.

Árbol de Navidad con luz integrada: cómo es la tendencia 2026

El árbol de Navidad con luz integrada se perfila como una de las alternativas destacadas para decorar los hogares en 2026. A diferencia de los modelos tradicionales, no necesita guirnaldas ni luces colgantes, ya que cuenta con iluminación incorporada en sus ramas.

Esta característica permite conseguir una decoración más uniforme y ordenada, sin tener que distribuir manualmente las luces alrededor del árbol. Además, simplifica el armado y reduce la cantidad de elementos necesarios para completar el ambiente navideño.

Su diseño también permite que las luces se conviertan en parte de la estructura y acompañen la forma del árbol, con un efecto visual que aporta protagonismo sin necesidad de sumar demasiados adornos.

Árbol de Navidad con luces integradas. Unsplash.

Qué ventajas tiene este modelo

Una de las principales ventajas de este árbol de Navidad es que permite resolver gran parte de la decoración desde el momento del armado. Al tener las luces distribuidas en sus ramas, no hace falta colocar guirnaldas luminosas por separado ni preocuparse por cómo distribuirlas para conseguir un resultado equilibrado.

También permite ahorrar tiempo durante la preparación de los espacios para las fiestas y mantener una estética más despejada. Según el modelo, puede contar con luces cálidas, blancas o de distintos colores, lo que permite adaptar la iluminación al estilo de cada ambiente.

Otro aspecto para tener en cuenta es que se puede complementar con adornos tradicionales, como esferas, cintas y estrellas, o dejar que la iluminación sea la protagonista de la decoración.

Árbol de Navidad con luces integradas. Unsplash.

Qué otros árboles de Navidad serán tendencia en 2026

Además de los modelos con iluminación integrada, hay otras versiones que también se destacan entre las propuestas decorativas para esta Navidad:

Árbol clásico: es una opción tradicional que nunca pasa de moda y permite combinar distintos colores, adornos y guirnaldas.

Árbol nevado: se caracteriza por sus ramas con terminación blanca, que recrean el efecto de la nieve y aportan una estética elegante y acogedora.

Árbol LED: incorpora iluminación tecnológica para crear distintos efectos visuales y darle un estilo moderno al ambiente.

Las distintas alternativas permiten adaptar la decoración a cada hogar, desde los diseños más tradicionales hasta las propuestas que priorizan la iluminación y los detalles contemporáneos.