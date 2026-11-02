Elegir qué nafta cargar no depende únicamente del precio por litro. El octanaje, la composición y la presencia de aditivos son algunas de las características que diferencian a los combustibles disponibles en las estaciones de servicio. Además, algunas formulaciones incorporan propiedades destinadas a actuar sobre los depósitos que pueden acumularse en componentes del motor a medida que el vehículo suma kilómetros.

En ese escenario, las naftas grado 3 conforman el segmento de mayor octanaje disponible en el mercado argentino. Sin embargo, un número más alto en el surtidor no significa por sí solo que cualquier vehículo vaya a obtener el mismo resultado, ya que las características del motor, sus requerimientos y las condiciones de uso son determinantes para evaluar el efecto del combustible.

Características de Shell V-Power Nafta

Shell V-Power Nafta grado 3 pone el foco en la limpieza y protección de componentes del motor. De acuerdo con la ficha técnica, el producto está especialmente diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque y proteger frente a la acumulación de depósitos que pueden reducir el desempeño, como aquellos presentes en válvulas de admisión e inyectores.

Otro de los aspectos destacados por la compañía es la protección contra la corrosión que proporciona la formulación. A esto se suman más potencia y aceleración, según informa Shell. La compañía aclara que estos beneficios fueron evaluados mediante pruebas estándar de la industria y ensayos propios y que los resultados pueden variar de acuerdo con el tipo y estado del vehículo y el estilo de conducción.

La limpieza es otro de los ejes de Shell V-Power. Según informó la compañía, la protección contra la acumulación de depósitos fue demostrada mediante pruebas estándar y pruebas propias. En el caso de la nafta, Shell realizó comparaciones entre combustible de 98 RON y 95 RON en vehículos sensibles al octanaje.

Foto: Shell. Shell IA

Octanaje, consumo y emisiones: las claves de la fórmula

Entre sus especificaciones técnicas, Shell V-Power Nafta tiene un número de octano superior a 98 RON y superior a 85 MON, menos de 10 mg/kg de azufre y un 12% de bioetanol. La ficha elaborada y publicada por Shell también señala que el combustible está libre de aditivos metálicos.

La compañía aclara que los valores informados son representativos de los obtenidos en producción y no constituyen una especificación. Además, la fórmula logra una mejor economía de combustible y, como consecuencia, menores emisiones de CO2.

Según la información proporcionada, las pruebas en motores nafteros utilizaron las plataformas estándar M111 y TSI VW111 y compararon condiciones sucias frente a limpias con un combustible de referencia. En ese ensayo, Shell informa un beneficio de economía de combustible del 2,67% al final de la prueba.

Shell V-Power Nafta busca así combinar diferentes atributos en un mismo combustible: limpieza de partes críticas, protección frente a depósitos y corrosión, más de 98 RON y beneficios asociados al desempeño. Esto no implica que todos los autos obtengan exactamente los mismos resultados. La propia documentación de Shell Argentina advierte que los efectos pueden variar según el vehículo y las condiciones de conducción, por lo que las especificaciones indicadas por el fabricante del auto siguen siendo una referencia fundamental al momento de cargar.

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