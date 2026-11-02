El dólar oficial hoy lunes 2 de noviembre se ofrece a $ 1510 para la compra y $ 1560 para la venta, en la primera rueda de la semana.

La divisa culminó octubre con un incremento de $ 20 (1,3%) por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). Durante ese mes había sumado $ 15. En tanto, se ubica $ 80 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó a $ 1556,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1954,48.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2028 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 2 de noviembre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

El paralelo cerró octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 30 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,32%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El pasado viernes la entidad compró u$s 96 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta forma, cerró octubre con compras acumuladas por u$s 1395 millones, la cifra superó a la de los dos últimos meses.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.562 millones. La caída de casi u$s 1600 millones en el último día hábil de octubre obedeció a un movimiento típico de fin de mes: los bancos retiran los encajes en dólares que depositan en el BCRA (no es una pérdida real de reservas), esos fondos vuelven a ingresar a principios del mes siguiente.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 2 de noviembre

El dólar oficial hoy lunes 2 de noviembre cotiza a $ 1560 para la venta. Banco por banco, los precios son: