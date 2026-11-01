La Reserva Provincial Laguna Brava representa una de las áreas naturales protegidas más imponentes de la Argentina.

Ubicada en el departamento Vinchina, al noroeste de la provincia de La Rioja y en pleno límite con Chile, la Reserva Provincial Laguna Brava representa una de las áreas naturales protegidas más imponentes de Argentina.

El acceso al parque requiere recorrer unos 275 kilómetros desde la capital provincial hasta Villa Unión o 350 kilómetros hasta la localidad de Vinchina , las dos puertas de entrada principales a este santuario cordillerano.

Un ecosistema andino de valor internacional y refugio de fauna silvestre

Creada originalmente en 1980 con el propósito de proteger las poblaciones nativas de vicuñas y guanacos, la reserva resguarda un complejo sistema de lagunas altoandinas de aguas salinas e hipersalinas .

Su principal espejo de agua, que supera los 60 km² de superficie, constituye un hábitat crítico de alimentación y nidificación para grandes colonias de flamencos andinos y de James, acompañados por especies como el pato barcino, el pato crestón, la guayata y la gallareta cornuda.

En las zonas terrestres de la reserva habitan grandes tropillas de camélidos sudamericanos, además de predadores como zorros y pumas. A su valor biológico se le suma un rico patrimonio histórico y arqueológico: en el territorio se conservan plataformas ceremoniales incaicas y una red de refugios circulares de piedra construidos entre 1863 y 1874 para proteger a los arrieros que trasladaban ganado a Chile .

La reserva resguarda un complejo sistema de lagunas altoandinas de aguas salinas e hipersalinas. turismo.larioja.gob.ar

Sitios de interés y la mejor época para planificar la visita

El área protegida alberga formaciones geológicas y paisajes de notable valor escénico. Entre sus puntos más visitados destacan:

Laguna Brava y Laguna de Mulas Muertas: los grandes cuerpos de agua salada donde se concentra el avistaje de avifauna.

El Volcancito y Los Géiseres: geoformas y manifestaciones térmicas en pleno desierto de altura.

Cráter Corona del Inca y Quebrada de la Troya: imponentes depresiones y pasos cordilleranos.

Refugios históricos de piedra: construcciones del siglo XIX conservadas a lo largo de la antigua ruta de arriería.

El clima de la región se clasifica como árido andino puneño, caracterizado por una marcada amplitud térmica, vientos fuertes y nevadas invernales.

Debido a estas exigencias climáticas, la temporada recomendada para realizar el viaje abarca desde octubre hasta marzo , período en el que las temperaturas son más amables y los accesos se mantienen habilitados.

Tarifas de ingreso, requisitos de excursión y vías de acceso

El trayecto hacia la reserva se realiza a través de la Ruta Nacional 76. Por reglamentación oficial del área protegida y debido a los riesgos asociados a la altitud y la complejidad del terreno, el ingreso es obligatorio mediante excursiones organizadas con guías habilitados y vehículos 4x4 .

Las tarifas del canon de ingreso fijadas para los visitantes son las siguientes:

Residentes riojanos: $1.000

Residentes nacionales: $3.500

Visitantes extranjeros: $5.000

Menores: abonan a partir de los 12 años cumplidos

Para consultar la nómina de operadores y agencias autorizadas, el Ministerio de Turismo de La Rioja mantiene actualizado su listado oficial en su sitio web.