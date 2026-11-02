Fernando Broder llegó al máximo cargo tecnológico de Assist Card con un recorrido poco habitual para un CIO. Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas por la UBA, con un Máster en Finanzas Internacionales, estudios en Business Administration en Suiza y certificación PMP, construyó su carrera en tecnología desde una perspectiva estrechamente vinculada al negocio.

“Formo parte del reducido grupo de responsables de un área de IT sin formación académica específica en la disciplina”, explica Broder. Lejos de considerarlo una desventaja, encontró en esa formación una mirada complementaria: “Me permitió sumar valor desde aspectos vinculados a las habilidades blandas y a una visión más comercial y contable, actuando como un puente entre la tecnología y el negocio”.

Su vínculo con Assist Card comenzó en 2008, como Gerente de Desarrollo de Aplicaciones. Desde 2016 quedó al frente del equipo global de IT y, durante dos años, también lideró el área de Producto, una experiencia que considera especialmente enriquecedora. En 2019 fue nombrado CIO e ingresó al Comité Ejecutivo de la compañía, lo que le permitió participar de manera directa en la definición de la estrategia.

El desafío adquirió una dimensión global. Más del 90% del equipo de tecnología se encuentra en Argentina, pero la operación está distribuida regionalmente y debe responder a las particularidades de numerosos mercados. La estrategia combina equipos multidisciplinarios, metodologías ágiles y una infraestructura híbrida, con servicios cloud y on-premise.

Fernando Broder, el contador que llegó a CIO gracias a su gusto por los negocios.

Uno de los principales proyectos bajo su gestión fue la evolución de la suite tecnológica global de Assist Card, con tres pilares: omnicanalidad, autogestión y disponibilidad permanente. La compañía pasó de un modelo históricamente basado en el teléfono a una operación que integra app móvil, web y WhatsApp.

La aplicación ya supera los 2 millones de descargas y permite gestionar asistencias, reintegros y consultas. Además, más del 60% de los pasajeros que requieren asistencia médica eligen la telemedicina a través de la app, que permite acceder directamente a una videoconsulta médica las 24 horas.

La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante. Uno de los casos implementados es un lector inteligente de comprobantes para reintegros, que interpreta automáticamente la documentación y completa datos como fecha, moneda y monto. También incorporaron agentes de IA en determinados flujos de atención de WhatsApp.

Para Broder, se trata apenas del comienzo. La compañía busca profundizar la digitalización y la omnicanalidad para que más procesos puedan ser autogestionados, al mismo tiempo que incorpora IA para personalizar experiencias, mejorar la eficiencia y acelerar las respuestas.

De cara al futuro, el CIO resume su filosofía en una definición que atraviesa toda su gestión: “Creo en una tecnología al servicio de las personas y del negocio, porque solo genera valor cuando transforma experiencias y produce mejores resultados”.