Con la llegada del clima cálido de la primavera, los días se hacen más largos y se multiplican los planes para salir y divertirse los fines de semana. Por eso, las agendas culturales locales también se robustecen y ofrecen opciones de cercanía y sin gastar.

Una de las propuestas tendrá lugar e la Ciudad de Buenos Aires y permitirá, durante un fin de semana, descubrir más de 150 espacios icónicos, entre ellos, joyas arquitectónicas como palacios y edificios históricos, que habitualmente están cerrados al público.

Se trata de Open House Buenos Aires: de acceso gratuito y, en su gran mayoría, sin inscripción previa. Cuándo es y cuáles son los lugares disponibles.

De joyas arquitectónicas a estadios de fútbol: cuándo se podrán recorrer

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del festival. Casas privadas, edificios históricos, estadios, teatros, oficinas y otros espacios destacados podrán recorrerse especialmente durante esos dos días.

“Entre ellos estarán Casa Calise II, Edificio IBM, Teatro Avenida, junto a alrededor de 30 espacios que abren sus puertas por primera vez en esta edición, como el Estadio Nueva Chicago, el Hogar Obrero de Villa Ortuzar y Casa Mendoza”, destacan desde la organización.

Un punto central del evento es que está destinado al público en general. “No hace falta ser arquitecto, estudiante ni especialista para participar: la propuesta está pensada para cualquier persona con ganas de conocer la ciudad desde otro lugar y puede disfrutarse solo, en familia o con amigos”, indican.

La propuesta permite recorrer espacios de gran valor arquitectónico, patrimonial y cultural , y mirar la ciudad desde una perspectiva diferente: entrar a lugares que muchas veces vemos sólo desde afuera, descubrir qué esconden detrás de sus fachadas y conocer las historias, personajes y anécdotas vinculadas a sus edificios y barrios.

De edificios sustentables a la calle en la que vivió Carlitos Balá

Entre las novedades de 2026, Open House Buenos Aires incorpora por primera vez a Mataderos a su mapa , con la apertura del Estadio Nueva Chicago .

La edición también propone viajar hacia los orígenes de la ciudad en El Zanjón de Granados, en San Telmo, donde bajo una mansión del siglo XIX se conservan restos de una casa que data de 1732 y túneles que permiten descubrir distintas capas de la historia porteña.

Un distintivo del evento es que se pueden realizar recorridos en bicicleta, lo que refuerza la idea del turismo de cercanía.

También, y para quienes estén interesados en la construcción sustentable, estará disponible para visitar la jefatura de Gobierno porteña, ex Sede Corporativa del Banco Ciudad.

“Tiene el mejor estándar ambiental entre los edificios públicos de Latinoamérica, su fisonomía de hormigón llama la atención por el contraste con el resto del barrio”, precisaron los organizadores sobre la construcción ubicada en Parque Patricios.

“Fue construido con la última tecnología en materia de sustentabilidad y diseño. La inversión fue de unos $ 250 millones y fabricado con exigencias respecto del ahorro de energía, incluidos los materiales de construcción , las instalaciones eléctricas y los sistemas de acondicionamiento de aire e iluminación natural”, detallaron.

Otra joya de este año, resaltaron, es la opción de recorrida del Pasaje Olleros, en donde vivió el recordado Carlitos Balá, aunque aclararon que su casa no estará disponible para conocer.

En qué horarios se podrán visitar los edificios

Durante el fin de semana del festival, los espacios participantes podrán visitarse en diferentes días y turnos, dentro de las franjas de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas, lo que permite armar distintos recorridos a lo largo del sábado y domingo .

Para conocer el día y horario de apertura de cada espacio, así como su dirección, se puede acceder a www.openhousebsas.org, donde se encontrará el mapa y el catálogo completo.

La inscripción previa para los espacios que la requieren ya está habilitada a través de Eventbrite. Será para:

Galería y Mirador Güemes

Banco Hipotecario (Ex Banco de Londres)

El Planetario

Palacio Barolo

Torre Mirafiori

El Zanjón de Granados.

“Es imprescindible presentar DNI al concurrir a la visita, sea un espacio con inscripción previa o no”, remarcaron desde Open House.