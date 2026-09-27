El pronóstico del tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una semana con temperaturas templadas, jornadas mayormente nubladas y algunas lluvias y tormentas aisladas para la semana del lunes 28 al sábado 3 de octubre.

Luego de la inestabilidad del domingo, la lógica podría mantenerseSegún el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían registrarse durante el lunes 28 y el martes 29 de septiembre, mientras que a partir del miércoles 30 se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las temperaturas máximas rondarán entre los 17 y los 19 grados, mientras que las mínimas descenderán progresivamente hasta alcanzar los 10 °C el viernes 2 de octubre. Para el sábado 3, se prevén algunos chaparrones durante la primera parte del día y una mejora hacia la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo en el AMBA para toda la semana

Lunes 28 de septiembre: inestabilidad hacia la noche

El lunes comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado por la mañana. Las condiciones se mantendrán relativamente estables durante la tarde, aunque podrían registrarse lluvias aisladas por la noche.

La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 19 °C. El viento soplará del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante toda la jornada.

Madrugada: mayormente nublado, 14 °C y probabilidad de precipitaciones del 0 al 10%.

Mañana: parcialmente nublado, 15 °C y probabilidad de precipitaciones del 0 al 10%.

Tarde: parcialmente nublado, 19 °C y probabilidad de precipitaciones del 0 al 10%.

Noche: lluvias aisladas, 16 °C y probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%.

Pronóstico del tiempo en CABA. SMN.

Martes 29 de septiembre: posibles tormentas en la Ciudad

El martes se presentará con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. Hacia la tarde y la noche, podrían registrarse chaparrones.

La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima llegará a los 19 °C. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Madrugada y mañana: tormentas, 14 °C y probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%.

Tarde y noche: chaparrones, 19 °C y probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%.

Miércoles 30 de septiembre: mejora el tiempo y baja la temperatura mínima

Para el miércoles se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con ausencia de precipitaciones y cielo algo nublado durante la primera parte del día. Por la tarde y la noche, estará parcialmente nublado.

La temperatura mínima descenderá hasta los 11 °C, mientras que la máxima será de 18 °C. El viento soplará del sudeste durante la madrugada y la mañana, y rotará al este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Madrugada y mañana: algo nublado, 11 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Tarde y noche: parcialmente nublado, 18 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad.

Jueves 1 de octubre: jornada sin lluvias en Buenos Aires

El jueves continuará con condiciones estables y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. El viento soplará del sudeste durante la madrugada y la mañana, y del sur durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Madrugada y mañana: parcialmente nublado, 11 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Tarde y noche: parcialmente nublado, 18 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Viernes 2 de octubre: será el día más frío de la semana

El viernes se perfila como la jornada con la temperatura mínima más baja del período. Se espera cielo algo nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, sin lluvias previstas.

La temperatura mínima será de 10 °C, mientras que la máxima llegará a los 18 °C. El viento soplará del sudeste durante la primera parte del día y del sur por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Madrugada y mañana: algo nublado, 10 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Tarde y noche: algo nublado, 18 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad.

Sábado 3 de octubre: chaparrones durante la mañana y mejora por la tarde

El sábado comenzará con condiciones inestables y probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera una mejora, con cielo algo nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 17 °C. Durante la primera parte del día, el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Luego, disminuirá su intensidad y se mantendrá del mismo sector, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Madrugada y mañana: chaparrones, 12 °C y probabilidad de precipitaciones del 10 al 40%.

Tarde y noche: algo nublado, 17 °C y probabilidad de precipitaciones del 0 al 10%.

¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana?

En resumen, el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa un comienzo de semana con lluvias y tormentas, especialmente entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre. A partir del miércoles 30, las condiciones tenderán a estabilizarse, con jornadas sin precipitaciones previstas y temperaturas máximas de entre 18 y 19 °C.

El viernes 2 será el día con la mínima más baja, de 10 °C, mientras que el sábado 3 podría comenzar con chaparrones y mejorar durante la segunda mitad de la jornada.

Recomendación: quienes tengan actividades al aire libre deberían prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, especialmente durante el inicio de la semana y la mañana del sábado, cuando se concentra la mayor probabilidad de precipitaciones.