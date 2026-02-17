En plena temporada de cruceros que se desarrolla en la provincia de Chubut, Puerto Madryn sumó una nueva escala con el buque de pasajeros Celebrity Equinox. Con este arribo concretó su quinta recalada de las siete previstas. La embarcación, de bandera de Malta y 317 metros de eslora, amarró sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, procedente de las Islas Malvinas, transportando a bordo 2.773 pasajeros y 1.212 tripulantes. Durante su permanencia en la ciudad del Golfo Nuevo, los visitantes pudieron recorrer los principales atractivos turísticos de la zona y la región, generando un importante movimiento en el sector comercial, gastronómico y de servicios. El buque zarpó luego con destino al puerto de Montevideo, Uruguay. La regularidad de estas escalas forma parte de una estrategia sostenida de posicionamiento de Chubut en el circuito internacional de cruceros, basada en la planificación operativa, la previsibilidad institucional y la mejora continua de la infraestructura y los servicios portuarios. En esa línea, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres impulsa políticas orientadas a consolidar al sistema portuario provincial como plataforma estratégica para el desarrollo turístico y productivo, fortaleciendo la competitividad del destino y promoviendo una agenda de crecimiento con visión de largo plazo.