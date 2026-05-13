El Puerto de Madryn arranca una transformación histórica. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó el contrato para una obra de infraestructura portuaria que la provincia esperó durante más de veinte años. La inversión provincial supera los $8 mil millones y apunta a resolver limitaciones operativas que condicionaron al principal puerto multipropósito de la Patagonia durante décadas. Estos trabajos van a producir cambios concretos en la dinámica del puerto: En el puerto trabajan personas vinculadas al aluminio, la logística y la pesca, tres sectores que dependen directamente de la capacidad de esta terminal. El plazo de ejecución estimado es de 240 días corridos. La empresa adjudicada es Industrias BASS. Según la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), sin esta intervención el puerto corría serios riesgos estructurales. La obra no solo resuelve un problema de seguridad, sino que posiciona al Muelle Almirante Storni como nodo logístico estratégico de la Patagonia. En este contexto, la ampliación del Sitio 4 cobra especial relevancia para la actividad pesquera, que concentra una parte significativa del movimiento de la terminal a lo largo del año. La provincia avanza así con una planificación portuaria orientada a acompañar el crecimiento productivo de Chubut en el mediano y largo plazo.