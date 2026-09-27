El calcio cumple un papel importante dentro de una alimentación equilibrada y forma parte de los nutrientes clave para el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, una parte significativa de la población infantil no alcanza una ingesta suficiente.

La calidad de la dieta influye directamente en la incorporación de nutrientes clave. Por eso, los especialistas destacan la importancia de analizar los patrones alimentarios en su conjunto y no solo el consumo aislado de determinados alimentos.

Un déficit que afecta a muchos niños

El equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) difundió los resultados de una investigación realizada por el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA) sobre calidad de dieta y nutrientes críticos en Argentina.

El estudio, titulado “Calidad de dieta en niños/as entre 4 y 9 años y en mujeres adultas en 4 ciudades de Argentina y modelización de los efectos de un consumo regular de yogur sobre la ingesta de nutrientes críticos”, evaluó hábitos alimentarios en distintas ciudades del país.

Entre los principales hallazgos, la investigación detectó que el 49% de los niños presenta una ingesta insuficiente de calcio. Además, identificó un bajo consumo de verduras, frutas y legumbres dentro del patrón alimentario analizado.

La estrategia evaluada por los investigadores

A partir de esos resultados, CEPEA modelizó qué ocurriría si se incorporara diariamente un yogur natural o de sabor natural, sin octógonos de advertencia y con presencia de probióticos.

La simulación mostró que esa incorporación redujo de manera significativa la prevalencia de ingesta insuficiente de calcio. En el escenario más favorable, la disminución alcanzó el 40%.

El informe también destacó que el yogur aporta microorganismos vivos que contribuyen a fortalecer la microbiota intestinal, un componente relevante para la salud general tanto en niños como en adultos.

Además, la investigación señaló que existe evidencia científica de una mejor absorción del calcio presente en el yogur respecto de otras fuentes de este mineral, debido al proceso de fermentación que atraviesa este alimento.

La importancia de mejorar la calidad general de la alimentación también encuentra respaldo en el estudio Macronutrient quality and its association with micronutrient adequacy in children, publicado en Clinical Nutrition ESPEN por Fabios, Zazpe, García-Blanco y otros autores. En ese sentido, Sandra Blasi, Licenciada en Nutrición, integrante de PROFENI y especialista en Nutrición Pediátrica de la UBA, destacó que una alimentación saludable debe incluir “variedad de alimentos de todos los grupos”, un criterio clave para favorecer la incorporación de micronutrientes en niños.