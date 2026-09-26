El buscador inteligente de COTO simplifica las compras del súper. La herramienta reúne búsqueda, asesoramiento y recomendaciones personalizadas para que cada usuario encuentre lo que necesita con menos pasos y sin complicaciones.

El nuevo ecosistema de inteligencia artificial de COTO interpreta consultas en lenguaje natural, lo que cambia radicalmente la experiencia de compra en línea. A diferencia de un buscador tradicional, que se basa en palabras clave y categorías, estas herramientas permiten a los usuarios expresar sus necesidades de forma más intuitiva. Por ejemplo, un cliente podría consultar a GlorIA por “ingredientes para una lasaña” y recibir una selección de productos que se ajustan a su solicitud, facilitando el proceso de compra y ahorrando tiempo.

Buscador con IA: compras online más rápidas y personalizadas

El buscador de COTO utiliza algoritmos avanzados que consideran sugerencias, preferencias y compras anteriores del usuario. Esto no solo ayuda a personalizar la experiencia de compra, sino que también resuelve un problema común: la saturación de opciones disponible. Al agrupar productos relevantes y adaptar las respuestas a cada usuario, COTO busca optimizar cada visita y hacerla más productiva, lo que puede marcar una diferencia significativa en el comercio electrónico.

Además de su buscador, COTO implementa GlorIA, su asistente de inteligencia artificial. Esta herramienta permite a los usuarios recibir, por ejemplo, la lista de productos necesarios para una receta solicitada, que puede ser agregada al carrito de manera instantánea. También proporciona información sobre promociones bancarias, disponibilidad de productos en distintas sucursales y recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compras del cliente.

Otras funcionalidades como la calculadora de frigorías y el comparador de televisores complementan esta estrategia digital. A través de estas herramientas, COTO busca no solo mejorar la experiencia del cliente, sino también sostener el crecimiento del e-commerce en un mercado cada vez más competitivo.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Cómo la inteligencia artificial transforma el ecommerce en Argentina

La implementación de este tipo de tecnologías inteligentes implica una evolución significativa en el ecommerce, permitiendo que los usuarios se muevan desde una simple búsqueda a la obtención de asesoría activa durante el proceso de compra. Este enfoque no solo hace que navegar por los productos sea más sencillo, sino que también crea una experiencia más personalizada y adaptable a las necesidades específicas de cada usuario.

COTO apuesta fuerte por redefinir el retail en Argentina, poniendo al usuario en el centro de la experiencia de compras online. A medida que las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial continúan desarrollándose, es probable que veamos un cambio cada vez más marcado en la forma en que las personas realizan sus compras, haciendo hincapié en la rapidez y conveniencia, dos de las principales demandas actuales del mercado.