Buscan voluntarios cuidar la fauna y el monte a cambio de vivir gratis en la finca utilizada por Pedro Sánchez en Toledo

Vivir durante diez días en Quintos de Mora sin pagar alojamiento ni manutención es posible. SEO/BirdLife busca seis voluntarios para participar en un programa de conservación en esta finca estatal situada en Los Yébenes, Toledo, entre el 6 y el 15 de noviembre de 2026.

El lugar es conocido también por su uso institucional. Pedro Sánchez reunió allí a sus ministros en agosto de 2018 y recibió en la finca al entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en mayo de 2022, según los registros de La Moncloa.

La propuesta, sin embargo, no consiste en unas vacaciones. Los seleccionados tendrán que trabajar en diferentes tareas de conservación del monte y de su fauna. A cambio, el programa incluye alojamiento y manutención durante los diez días de actividad.

Cómo vivir 10 días gratis en Quintos de Mora

La convocatoria forma parte del Programa de Voluntariado en Parques Nacionales 2026, desarrollado por SEO/BirdLife en colaboración con el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Para Quintos de Mora se ha establecido un único turno, del 6 al 15 de noviembre, con una capacidad máxima de apenas seis personas.

Buscan voluntarios cuidar la fauna y el monte a cambio de vivir gratis en la finca utilizada por Pedro Sánchez en Toledo. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La tabla oficial de SEO/BirdLife especifica que se trata de un voluntariado intensivo de diez días y que alojamiento y manutención están incluidos. Los voluntarios dormirán en instalaciones de la propia finca y prepararán allí sus desayunos, mientras que las comidas y las cenas se realizarán en establecimientos cercanos.

Por eso, la posibilidad de “vivir gratis” en Quintos de Mora tiene una condición fundamental: hay que participar en los trabajos ambientales previstos durante la estancia. No se ofrece una residencia permanente ni una estancia turística gratuita, sino una plaza dentro de un programa de voluntariado.

SEO/BirdLife mantiene habilitado en su página del programa el formulario para solicitar plaza. La organización advierte además de que tanto las actividades como las fechas pueden modificarse si las circunstancias del espacio así lo requieren.

Qué tendrán que hacer los voluntarios para conseguir alojamiento y manutención

Una de las principales labores será el mantenimiento de vivares destinados al conejo de monte y la revisión de los cerramientos de los cercados utilizados para favorecer a esta especie. SEO/BirdLife explica que en Quintos de Mora el programa desarrolla trabajos forestales y actuaciones dirigidas al fomento de especies presa.

Los participantes también tendrán que colocar protecciones sobre especies vegetales singulares y colaborar en la repoblación y protección del regenerado de frondosas autóctonas. A ello se suman la eliminación de regeneración de coníferas y la poda de quercíneas dentro de cercados de repoblación.

La lista de trabajos incluye además la recogida de residuos en los alrededores de caminos públicos. Es decir, los seis seleccionados compartirán durante diez días la vida diaria en la finca, pero buena parte de sus jornadas estarán dedicadas directamente a la conservación.

El programa nacional en el que se integra esta convocatoria cuenta con más de dos décadas de trayectoria. SEO/BirdLife señala que cerca de 1.000 personas solicitan cada año participar en estas actividades, atraídas por la posibilidad de colaborar con técnicos, monitores y especialistas en conservación.

Así es Quintos de Mora, la finca utilizada por Pedro Sánchez

Quintos de Mora se encuentra en Los Yébenes, en los Montes de Toledo, y está gestionado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales. La finca histórica ocupa 6.864 hectáreas y está catalogada como Monte de Utilidad Pública, además de formar parte de la Red Natura 2000.

El centro gestionado por el OAPN es actualmente todavía mayor. En 2023 se incorporaron dos propiedades limítrofes, San Salvador del Águila y Las Fuentes de San Salvador, que sumaron 1052 hectáreas. Con ellas, el conjunto del centro pasó a gestionar 7916,03 hectáreas, aunque la superficie correspondiente propiamente a Quintos de Mora continúa siendo de 6864 hectáreas.

Además de su función ambiental, la finca ha servido como escenario de encuentros gubernamentales. La Moncloa documentó que Pedro Sánchez reunió allí a todos los miembros de su Gobierno el 25 de agosto de 2018. Cuatro años después, el 29 de mayo de 2022, recibió en Quintos de Mora al entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El complejo dispone también de instalaciones residenciales vinculadas a su funcionamiento. La existencia de piscina y helipuerto ha sido recogida por distintos medios de comunicación, aunque las páginas oficiales del OAPN consultadas se centran en los valores forestales, naturales y de gestión del espacio y no detallan expresamente esos dos equipamientos.

Por qué los voluntarios tendrán que cuidar especialmente la fauna y el monte

Buscan voluntarios cuidar la fauna y el monte a cambio de vivir gratis en la finca utilizada por Pedro Sánchez en Toledo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Quintos de Mora es mucho más que el lugar utilizado ocasionalmente para reuniones institucionales. El OAPN lo define como un territorio dedicado al desarrollo de estrategias de gestión y aprovechamiento sostenible del monte mediterráneo. Encinares, quejigares, matorral y zonas repobladas forman buena parte de su paisaje.

La riqueza animal es considerable. Los inventarios oficiales contabilizan 374 especies animales, con 181 vertebrados y 193 invertebrados. Entre los primeros aparecen 108 especies de aves, 36 de mamíferos, 17 de reptiles, 12 de anfibios y ocho de peces.

Entre las especies presentes destacan algunas especialmente relevantes para la conservación del bosque mediterráneo, como el águila imperial ibérica, el buitre negro y la cigüeña negra. También existen importantes poblaciones de ciervos, jabalíes, corzos y gamos.

La diversidad vegetal tampoco es menor. El catálogo florístico oficial contabiliza 837 táxones vegetales, 857 si se incluyen las variedades, y recoge formaciones de encinar, quejigar y otros hábitats protegidos característicos de los Montes de Toledo.

Por tanto, los seis seleccionados tendrán una oportunidad poco habitual: alojarse durante diez días en una finca estatal utilizada también para encuentros presidenciales, con alojamiento y manutención incluidos, mientras colaboran directamente en la conservación de su fauna y su monte.