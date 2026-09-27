La tecnología transformó la forma de entrenar equipos y gestionar partidos. En este contexto, Sportian Performance convierte datos complejos en información útil para planificar entrenamientos, ajustar tácticas y anticipar lesiones. Así, contribuye al rendimiento y la seguridad de los atletas.

La plataforma reúne datos avanzados, análisis de video y alertas de IA en tiempo real para asistir a entrenadores, preparadores físicos y jugadores antes, durante y después de los partidos. La Federación Mexicana de Fútbol la pondrá esta tecnología a disposición de 51 clubes de la Liga BBVA MX, la Liga BBVA Expansión MX y la Liga Femenil BBVA a partir de la temporada 2026-27.

La tecnología que cambia las dinámicas deportivas

Sportian Performance, una joint venture de Globant y LALIGA, combina diversos tipos de tecnología para ofrecer un panorama completo del estado físico y la dinámica de juego de los atletas. Esto incluye herramientas wearables que monitorean continuamente la salud y el rendimiento físico, así como plataformas que interpretan estos datos, convirtiéndolos en análisis procesables. Con esta combinación, se facilita la identificación de patrones que podrían indicar el riesgo de lesiones, permitiendo a los profesionales actuar antes de que se materialicen los problemas.

Además, esta solución no solo se centra en la prevención, sino que también mejora la planificación de entrenamientos. Con la capacidad de analizar el rendimiento individual y del equipo, los entrenadores pueden diseñar sesiones específicas que maximicen la efectividad y minimicen el riesgo de fatiga, una de las causas más comunes de lesiones en el deporte. Esto también se traduce en un equipo más saludable y mejor preparado para enfrentar desafíos competitivos.

Foto: creada con IA por El Cronista.

La relevancia de la inteligencia artificial en el deporte

La inteligencia artificial (IA) juega un papel fundamental en el éxito de Sportian Performance. Esta tecnología permite procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida y eficiente. Con la transformación digital cada vez más presente en el mundo deportivo, el uso de IA se vuelve esencial para las organizaciones que buscan mantener una ventaja competitiva. Hace años, estos análisis eran laboriosos y requerían un esfuerzo humano extenso; ahora, la tecnología puede proporcionar resultados en tiempo real.

La digitalización y el uso de la IA permiten optimizar el rendimiento de los equipos, la experiencia del espectador y la gestión del deporte. Para adaptarse a un entorno cambiante, los clubes y las organizaciones deportivas incorporan herramientas como Sportian Performance a su estrategia. Los ajustes dinámicos durante un partido podrían marcar la diferencia entre ganar y perder.

Implicaciones para el futuro del deporte

El uso de tecnologías como Sportian Performance representa un paso hacia el futuro, donde el deporte será cada vez más dependiente de datos y análisis para su evolución. Esta tendencia no solo beneficia a los atletas y entrenadores, sino que también impacta en los aficionados, quienes podrán disfrutar de un juego más rápido, atractivo y menos propenso a interrupciones por lesiones. El rendimiento optimizado y la longevidad de los jugadores se traducen en una mejor calidad de espectáculo.

“Con el lanzamiento de Sportian Performance, la FMF está construyendo el ecosistema de inteligencia futbolística más avanzado, inaugurando una nueva era de soluciones impulsadas por agentes de IA y datos, diseñadas para generar una ventaja competitiva sostenible. Esta plataforma proporcionará a clubes y entrenadores herramientas de vanguardia para monitorear el rendimiento, optimizar la planificación y tomar decisiones en tiempo real con mayor precisión y conocimiento”, afirmó Luis Ureta, CEO de Sportian.

Con un panorama tan prometedor, es evidente que el deporte del futuro será más inteligente. Mientras más organizaciones adopten estas tecnologías, el enfoque en la salud y rendimiento de los jugadores será una prioridad y herramientas como Sportian Performance estarán a la vanguardia de esta revolución. La integración de la IA y el análisis de datos permitirá no solo recuperar a los jugadores más rápido, sino también prevenir lesiones, asegurando que estén en su mejor forma durante toda la temporada.