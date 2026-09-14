Bariloche es uno de los destinos más elegidos de la Patagonia y, para quienes buscan conocer la ciudad sin afrontar los altos costos de alojamiento, existe una alternativa que permite reducir considerablemente los gastos de la estadía.

La propuesta consiste en trabajar 25 horas por semana en un hostel a cambio de hospedaje gratuito y una serie de beneficios. La convocatoria está publicada en Worldpackers y contempla fechas disponibles durante los próximos meses.

Cómo es el voluntariado para vivir gratis en Bariloche

La experiencia propone colaborar con diferentes tareas necesarias para el funcionamiento diario del hostel. Las 25 horas semanales se organizan en distintos turnos, de acuerdo con las necesidades del establecimiento.

Entre las actividades que pueden realizar los voluntarios se encuentran tareas en recepción, cocina y limpieza, además de otras labores vinculadas con la atención y el mantenimiento del lugar.

Como parte del intercambio, quienes sean seleccionados tendrán acceso a alojamiento sin costo en una habitación compartida destinada al equipo de trabajo.

La propuesta también contempla desayuno todos los días y dos jornadas libres por semana. Durante esos días, los voluntarios pueden aprovechar para recorrer Bariloche, conocer sus alrededores y disfrutar de los atractivos de la Patagonia.

Cómo es el voluntariado para vivir gratis en Bariloche. Unsplash.

Qué beneficios incluye la propuesta

Además del alojamiento, el intercambio ofrece distintos beneficios que pueden ayudar a reducir los gastos durante la estadía.

Entre ellos se encuentran:

Desayuno incluido todos los días.

Dos días libres por semana.

Lavandería sin costo.

Bicicletas disponibles.

Descuentos en bares y bebidas.

Descuentos en excursiones y actividades de la zona.

De esta manera, la experiencia no solo permite ahorrar en hospedaje, sino también acceder a algunos servicios y actividades durante el tiempo que dure la estadía.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche. Foto: Welcome Argentina

Qué requisitos hay que cumplir para ser voluntario

Uno de los requisitos indicados en la convocatoria es contar con un nivel intermedio de inglés o español. No es necesario dominar ambos idiomas de manera avanzada, aunque tener conocimientos de al menos uno resulta importante.

El objetivo es que los voluntarios puedan comunicarse con los huéspedes, ya que el hostel recibe viajeros de diferentes lugares.

Además, quienes se postulen deben estar dispuestos a cumplir con las 25 horas de colaboración semanal y adaptarse a los turnos definidos por el establecimiento.

Cuándo se puede viajar a Bariloche con este voluntariado

Según la publicación de Worldpackers, la experiencia tiene una duración estimada de entre dos y tres semanas.

Actualmente, la convocatoria contempla disponibilidad durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, además de enero y febrero de 2027.

Quienes estén interesados pueden ingresar a la publicación de Worldpackers, crear un perfil y enviar su solicitud para participar de la experiencia. Allí también pueden consultar las condiciones completas del intercambio y conocer las opiniones de otros voluntarios que ya participaron.

La propuesta se presenta así como una alternativa para quienes quieren viajar a Bariloche y reducir el costo del alojamiento, a cambio de colaborar durante 25 horas semanales en las tareas habituales del hostel.