Mercado Libre anunció una nueva inversión, esta vez en Meli+, la plataforma de beneficios para los usuarios, y apuesta a aumentar drásticamente el tráfico en los últimos meses del año, la temporada alta para las ventas.

La iniciativa, que estará vigente desde este lunes , ofrecerá envío gratis a todo el país a partir de compras de $ 15.000 -antes era $ 33.000- y la propuesta tampoco tendrá costo adicional para los vendedores. “ Prepárense, tengan stock. Va a haber muchísimo más tráfico”, les dijo Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre a los más de 10.000 emprendedores y vendedores que escucharon el anuncio en el Mercado Libre Experiencia 2026.

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