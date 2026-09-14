Un nuevo voluntariado busca personas dispuestas a participar en la renovación de Norwood Castle, una casa estilo castillo ubicada en Texas, Estados Unidos.

La propuesta ofrece alojamiento y días libres a cambio de 22.5 horas de colaboración en áreas como restauración y mantenimiento, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Es importante destacar que para realizar este voluntariado se requiere de visa americana o ciudadanía estadounidense, cuya tramitación corre por parte de cada solicitante.

Las tareas que deben realizar los voluntarios en esta casa castillo de Texas

De acuerdo con la publicación del sitio especializado Worldpackers los trabajos variarán en función de la etapa de renovación en la que se encuentre el castillo. Entre las actividades previstas se encuentran

Quitar alfombras antiguas

Raspar techos con texturas no deseadas

Preparar y pintar habitaciones

Realizar lavado a presión de superficies

Demoler una ducha antigua

Realizar tareas generales de demolición y limpieza

Ayudar con la instalación de nuevos pisos

Si bien no se requiere experiencia en construcción, se valoran los conocimientos en bricolaje, pintura, pisos, remodelación o manejo de herramientas básicas.

Buscan voluntarios para restaurar una casa castillo de Texas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué reciben los voluntarios a cambio de sus horas de trabajo

La propuesta contempla cuatro días libres por semana y un alojamiento en habitación compartida con otros viajeros.

Los turnos confirmados para el proyecto son lunes, miércoles y viernes de 11 am a 7 pm, con 30 minutos de almuerzo.

Además, se especifica que la propiedad dispone de estacionamiento propio.

Quiénes pueden postularse a este voluntariado

Se admiten voluntarios individuales, parejas y dúos que tengan visa americana o ciudadanía estadounidense.

Vuelos, seguro de viaje y transporte interno tampoco se encuentran incluidos.