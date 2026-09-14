Las compras en supermercados online están viviendo una transformación impulsada por la inteligencia artificial, y COTO apuesta fuerte a esta tendencia con un nuevo buscador inteligente diseñado para simplificar la experiencia de compra, ahorrar tiempo y ofrecer resultados más precisos. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden encontrar productos más rápido, recibir recomendaciones personalizadas y completar sus compras de manera mucho más eficiente.

La herramienta no solo interpreta búsquedas tradicionales, sino que también comprende el lenguaje natural, aprende de las preferencias de cada cliente y toma en cuenta el historial de compras para mejorar las sugerencias. De esta forma, los usuarios pueden expresar lo que necesitan de manera más natural y obtener resultados relevantes, recomendaciones específicas y una experiencia mucho más fluida dentro de la plataforma.

Cómo funciona el buscador con inteligencia artificial de COTO

El nuevo buscador de COTO se destaca por su capacidad para entender consultas en lenguaje cotidiano, interpretar el contexto y ofrecer respuestas más precisas. Esto marca una diferencia frente a los sistemas tradicionales, donde las búsquedas dependían exclusivamente de palabras clave exactas. Gracias a la inteligencia artificial, los usuarios pueden escribir frases completas o realizar preguntas y recibir resultados mucho más alineados con lo que realmente buscan.

Además, la plataforma analiza hábitos de compra, preferencias de consumo e interacciones previas para personalizar la experiencia. Por ejemplo, si una persona busca “receta de lasaña”, el sistema puede identificar los ingredientes necesarios, mostrar los productos disponibles en COTO y hasta facilitar su incorporación al carrito. Esto permite reducir pasos, agilizar decisiones y hacer que la compra sea más simple y conveniente.

A esta propuesta se suma GlorIA, la asistente virtual de COTO, que brinda ayuda en tiempo real durante todo el proceso. Los usuarios pueden consultar promociones, buscar información sobre sucursales, conocer beneficios vigentes o recibir recomendaciones basadas en su historial de compra. Esta asistencia inmediata mejora significativamente la experiencia digital y aporta mayor comodidad a cada compra.

La plataforma analiza hábitos de compra, preferencias de consumo e interacciones previas.

Las herramientas de COTO que mejoran la experiencia de compra

Más allá del buscador inteligente y de GlorIA, COTO incorporó otras soluciones digitales orientadas a optimizar la experiencia del cliente. Entre ellas se destacan una calculadora de frigorías, un comparador de televisores y diferentes sistemas de recomendación personalizada, pensados para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de compra más informadas.

Estas herramientas forman parte de una estrategia centrada en la personalización y la eficiencia. Al analizar los intereses y comportamientos de cada consumidor, COTO logra ofrecer una experiencia más intuitiva, relevante y adaptada a las necesidades de cada usuario, elevando el estándar del ecommerce supermercadista.

Inteligencia artificial en supermercados online: una experiencia más rápida y personalizada

Con la incorporación de estas innovaciones, COTO responde a las nuevas demandas de los consumidores digitales y refuerza su apuesta por la tecnología. El objetivo es resolver uno de los principales desafíos de las compras online: el tiempo que lleva encontrar los productos correctos dentro de un catálogo cada vez más amplio.

En definitiva, COTO impulsa una nueva forma de comprar por internet mediante herramientas de inteligencia artificial, asistencia personalizada, búsquedas más eficientes y una experiencia centrada en el usuario. La combinación del nuevo buscador y de GlorIA permite reducir tiempos, simplificar procesos y hacer que las compras online sean cada vez más rápidas, cómodas y accesibles.