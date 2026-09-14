Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3100.73 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,7%.

La cotización del Dólar muestra una baja: en la última semana retrocedió -0.52% y en el último año acumula -16.86%, reflejando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días, el dólar cayó la mayor parte del tiempo, con un repunte puntual al inicio y otro de dos jornadas al final, por lo que el balance general sigue siendo negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 7.08%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.56%.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva tras dos días en ascenso. Esto indica un leve incremento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 310,073 pesos colombianos; el de 200 dólares es de 620,146 pesos colombianos y el de 500 dólares es de 1,550,365 pesos colombianos.