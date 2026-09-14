La FIFA tomó una decisión estratégica al asociarse con Globant para transformar la forma en que los aficionados disfrutan del fútbol en el mundo. Esta colaboración busca crear un ecosistema digital que permita una experiencia continua y personalizada, rompiendo con el modelo tradicional de eventos aislados.

A través del uso de tecnología avanzada y la inteligencia artificial, la FIFA espera que su interacción con millones de fans nunca se detenga, sino que evolucione a lo largo del año.

FIFA y Globant: una alianza para el futuro del entretenimiento deportivo

Mediante los innovadores AI Pods de Glob.AI, la FIFA planea rediseñar su estrategia de engagement, permitiendo a los aficionados interactuar con las plataformas digitales de una manera más conectada. Gracias a esta tecnología, las preferencias de los aficionados serán reconocidas de forma consistente entre distintas plataformas y competiciones, ampliando así el alcance de la FIFA más allá de los torneos individuales.

Los AI Pods son un modelo de suscripción que permite a las organizaciones acceder a servicios potenciados por IA para el desarrollo de software, diseño y testeo a gran escala. Esta estructura permite que los clientes se beneficien de un acceso continuo a agentes de IA supervisados por expertos de Globant, generando soluciones más eficientes y escalables. Este enfoque no solo mejora la productividad, sino que también asegura un alineamiento estratégico en las metodologías de trabajo.

FIFA busca crear un entorno digital en el que cada interacción se convierta en una experiencia única. (Foto: creada con IA por El Cronista).

Con la implementación de esta tecnología, FIFA busca crear un entorno digital en el que cada interacción se convierta en una experiencia única para el aficionado. Esto incluye una identidad unificada del fan, un sitio web personalizado y una aplicación para torneos que ofrezca información relevante en tiempo real. Cada uno de estos puntos de contacto permitirá a la organización conectar y recompensar a los aficionados, ya sea desde casa o en el estadio.

Transformación digital y la importancia de la personalización en el deporte

La adopción de este modelo AI-native no solo aborda la necesidad de modernización dentro de FIFA, sino que también se alinea con una tendencia creciente en diversos sectores: la personalización de las experiencias de los consumidores. En un mundo donde cada vez más organizaciones buscan ofrecer experiencias únicas y adaptadas, la FIFA establece un nuevo estándar que puede beneficiar tanto a los aficionados como a la propia organización.

Según Mattias Grafström, secretario general de FIFA, “Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal que fortalezca su conexión emocional.” Con esta estrategia, FIFA busca dejar atrás la era del “aficionado anónimo” y convertir cada interacción en un momento de reconocimiento y recompensa.

El impacto de este cambio es significativo. Al consolidar los datos de los aficionados y reforzar su identidad digital, FIFA ganará un mejor entendimiento del comportamiento de su público. Esto permitirá no solo optimizar la experiencia del aficionado, sino también aplicar esa inteligencia a futuras iniciativas comerciales y de contenido.

En un escenario donde la productividad y la eficiencia se vuelven prioridades para las empresas, la alianza entre FIFA y Globant resalta la importancia de la innovación tecnológica en la evolución del entretenimiento. A medida que este modelo de AI Pods se expande, se pueden anticipar mejoras continuas en la experiencia del fan, asegurando que el fútbol siga siendo accesible y emocionante para todos.