Atelier Fuerza tiene una de las propuestas gastronómicas más destacadas de la Ciudad de Buenos Aires. La reconocida panadería porteña inició la preventa especial de sus tradicionales panes dulces para las próximas fiestas.

Esta iniciativa permite encargar el producto de manera anticipada y mantener el costo del 2025. La firma busca premiar a sus clientes más fieles con una oportunidad de compra libre de inflación.

¿Cómo es la oferta de pan dulces de Atelier?

La marca presentó dos versiones elaboradas minuciosamente con harinas de primera calidad de Molino Campodónico. La primera opción contiene frutos secos seleccionados de Alimentos Villares, mientras que la segunda combina chocolate con naranja.

Ambas recetas mantienen los procesos artesanales y la materia prima de excelencia que caracterizan a la casa. Los consumidores pueden probar las piezas pequeñas en distintas sucursales durante los fines de semana.

Cada unidad grande de pan dulce tiene un valor fijo estipulado de 45.000 pesos. Las personas interesadas en realizar una orden pueden adquirir un máximo de hasta 3 unidades por cliente .

Atelier vende su pan dulce a precio de 2025.

La promoción cuenta con un cupo exclusivo para los primeros 100 pan dulces vendidos a través de la plataforma oficial. Además, la empresa abrió los canales de atención destinados a reservas corporativas y compras mayoristas.

¿Cómo encargar este pan dulce de oferta?

Para reservar el pan dulce de manera rápida y asegurar la promoción, se deben seguir estos pasos: