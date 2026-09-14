El NWS advirtió sobre desplazamientos peligrosos, especialmente en los corredores de montaña del norte, donde las carreteras cubiertas de nieve y los puentes helados podrían volverse intransitables. Imagen: archivo.

En esta noticia ¿Cómo fue el rescate de la familia que quedó varada en la nieve?

Una familia vivió horas dramáticas tras quedar atascada en la nieve del norte neuquino. La pareja viajaba en su camioneta rumbo al volcán Tromen junto a sus dos hijos y el objetivo del grupo era acercarse a la montaña para ver de cerca el paisaje invernal.

El viaje cambió de rumbo cuando el vehículo de alta gama quedó atrapado sobre la Ruta 37. Los acumulados de nieve tras las tormentas impidieron continuar la marcha en un área remota a la vez que la zona sin señal de celular en el lugar imposibilitó pedir asistencia inmediata por teléfono.

Ante la desesperante situación, el hombre bajó de la camioneta para intentar quitar la nieve acumulada con herramientas para liberar las ruedas mientras la familia permanecía resguardada. Sin embargo, la acumulación volvió inútil cualquier esfuerzo físico por mover la camioneta.

¿Cómo fue el rescate de la familia que quedó varada en la nieve?

La mujer tomó la decisión de abandonar el auto para ir a buscar ayuda a pie y así, emprendió una travesía solitaria a través de quince kilómetros por el camino helado mientras su pareja quedó en el interior del vehículo al cuidado de los dos pequeños.

Durante el trayecto, la adulta caminó guiándose por las huellas previas sobre la nieve. Tras varias horas de avance, la víctima logró captar señal telefónica para comunicarse con emergencias, pero luegó contó que no se quedó tranquila de que supieran su ubicación real. Por eso, decidió continuar su marcha a pie para asegurar el auxilio.

Finalmente, la Brigada Rural los rescató de la nieve.

El llamado alertó a la Brigada Rural, que activó de inmediato el operativo de rescate. Los efectivos llegaron al sector indicado y despejaron el camino con palas para liberar el vehículo. De esta manera, la rápida acción policial permitió evacuar al grupo familiar en buen estado de salud.

El operativo finalizó con éxito y todos los integrantes retornaron a salvo por sus propios medios. Las autoridades de Seguridad recomendaron evitar caminos montañosos sin el equipamiento adecuado.