Barcelona es uno de los destinos más elegidos por quienes quieren conocer España y disfrutar de una ciudad que combina playas, arquitectura, gastronomía y una intensa vida cultural. Desde las calles del Barrio Gótico hasta las obras de Antoni Gaudí, la ciudad ofrece una gran variedad de lugares para recorrer durante todo el año.

Sin embargo, vivir en la capital catalana puede representar un desafío para quienes buscan alojamiento, debido al elevado costo de los alquileres. En este contexto, una propuesta publicada en Worldpackers permite acceder a alojamiento y comidas a cambio de colaborar algunas horas por semana en un hostel.

Cómo es el voluntariado en Barcelona

La propuesta busca una persona dinámica y responsable que pueda colaborar con las tareas habituales del hostel y, especialmente, brindar asistencia a los huéspedes.

El voluntario deberá realizar 20 horas de ayuda por semana y tendrá flexibilidad horaria para organizar sus turnos, siempre que cumpla con las tareas asignadas.

Entre las principales actividades se encuentran:

Tareas domésticas: hacer las camas y colaborar con diferentes tareas del alojamiento.

Recepción: ayudar con los check-in y check-out.

Atención a huéspedes: responder consultas y colaborar con las necesidades de quienes se alojan en el hostel.

Además, el alojamiento proporciona un teléfono para que el voluntario pueda atender a distancia las posibles solicitudes de los huéspedes, incluso cuando se encuentre fuera del establecimiento.

Barcelona, España. Unsplash.

Qué ofrece el voluntariado en Barcelona

Uno de los principales beneficios es el alojamiento dentro del hostel. El voluntario tendrá una cama en una habitación compartida con otros integrantes del equipo.

La propuesta también incluye las tres comidas principales del día: desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía.

El hostel brinda además herramientas para que el voluntario pueda preparar sus comidas dentro del alojamiento.

A cambio de las 20 horas semanales de colaboración, tendrá un día libre por semana y una importante flexibilidad para organizar sus horarios.

Cuáles son los requisitos para postularse

La propuesta establece algunos requisitos para quienes quieran participar del voluntariado en Barcelona.

Los interesados deberán:

Tener más de 24 años .

Contar con un nivel intermedio de inglés .

Tener un nivel intermedio de español .

Ser personas dinámicas, responsables y con predisposición para ayudar a los huéspedes.

Postularse de manera individual: no se aceptan parejas ni dúos.

La propuesta cuenta con una valoración de 5 puntos sobre 5, basada en 10 reseñas de viajeros.

Qué gastos debe pagar el voluntario

Aunque el alojamiento y las tres comidas están incluidos, hay otros gastos que quedan a cargo del participante.

La propuesta aclara que los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa no están incluidos.

De esta manera, quienes sean seleccionados deberán asumir esos costos, mientras que el programa permite resolver parte de los gastos cotidianos al ofrecer alojamiento, desayuno, almuerzo y cena a cambio de 20 horas semanales de colaboración.