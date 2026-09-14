Comprar un auto en Argentina exige hoy una inversión cada vez más difícil de afrontar. Los usados más buscados ya cuestan desde alrededor de $ 9 millones y pueden superar los $ 20 millones, mientras que los 0 km más accesibles rondan los $ 25 millones y varios modelos pasan la barrera de los $ 30 millones.

En este contexto, Banco Provincia y Banco Nación lanzaron líneas de crédito para financiar la compra de vehículos nuevos y usados. Ambas permiten cubrir hasta el 100% del valor de la operación, aunque presentan diferencias importantes en los montos máximos, las tasas de interés, los plazos de pago y los requisitos para acceder.

Cuánto cuesta comprar un auto hoy

El segmento de usados mantiene un elevado nivel de actividad. De acuerdo con los últimos datos de la Cámara del Comercio Automotor, estos son los valores de referencia en septiembre de algunos de los modelos que concentran la mayor cantidad de transferencias en el país:

Chevrolet Corsa 2016 5 puertas 1.4 Advantage: $ 9.400.000

Ford Ka 5 puertas 1.5 12V: $ 12.950.000

Fiat Palio 2018 5 puertas 1.4 Active: $ 12.667.000

Peugeot 208 5 puertas 1.6 Active: $ 14.350.000

Volkswagen Gol 5 puertas 1.6 Trendline: $ 15.861.000

Ford Ranger: $ 18.777.000

Ford EcoSport: $ 18.841.000

Volkswagen Amarok: $ 19.480.000

Toyota Corolla: $ 20.956.000

Toyota Hilux 2.4 TDi 4x2 DX 6M: $ 22.917.000

Entre los 0 km más accesibles del mercado figuran:

JMEV Easy 3: $ 24.843.000

Renault Kwid: $ 27.740.000

Hyundai HB20: $ 27.900.000

Volkswagen Polo Robust: $ 29.481.100

Fiat Mobi: $ 30.210.000

Chevrolet Onix: $ 32.457.900

Cómo funciona el crédito para autos del Banco Provincia

Banco Provincia lanzó “Préstamo Acá Tu Auto”, una línea que permite financiar la compra de vehículos nuevos y usados directamente desde concesionarias adheridas.

El crédito permite financiar hasta el 100% del valor de la operación, con un monto que va desde $ 100.000 hasta un máximo de $ 50 millones, sujeto a la calificación crediticia del solicitante.

Una de las principales características de la línea es que existen dos alternativas: una modalidad tradicional a tasa fija y otra ajustable por UVA.

Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la opción UVA ofrece una tasa de entre UVA + 6% y UVA + 10% anual, mientras que para quienes no reciben sus haberes en la entidad, el rango va de UVA + 10% a UVA + 14%. Los plazos disponibles son de 12 a 48 meses.

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En la modalidad tradicional en pesos, la tasa es fija y se ubica entre 55% y 65% anual para clientes con haberes, y entre 65% y 75% para quienes no cobran sus haberes en el banco. En este caso, los plazos van de 12 a 72 meses.

Cómo pedir el préstamo

El procedimiento es simple:

Elegir un vehículo en una concesionaria adherida.

Recibir una propuesta de financiamiento personalizada.

Confirmar la operación desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Comenzar a pagar las cuotas mediante débito automático.

Actualmente hay más de 70 concesionarias adheridas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con la incorporación de nuevos comercios prevista para los próximos días.

Cómo es el crédito para autos del Banco Nación

Banco Nación lanzó la línea +Autos con BNA, que permite financiar hasta el 100% del valor de un vehículo, tanto 0 km como usado.

En este caso, el monto máximo asciende a $ 100 millones, el doble del límite establecido por Banco Provincia. El préstamo permite comprar autos 0 km y usados hasta 10 años de antigüedad dentro de la red de concesionarias adheridas. Se incluyen automóviles, pick up y/o utilitarios.

El Nación también ofrece dos modalidades. La primera es un préstamo tradicional en pesos con tasa fija. Para quienes cobran sus haberes en el banco, la tasa es del 36% anual, mientras que para el resto de los clientes llega al 46%.

La segunda alternativa es un préstamo en UVA. Para clientes que cobran su sueldo o jubilación en el Nación, la tasa es de UVA + 19%, mientras que para quienes no tienen acreditación de haberes asciende a UVA + 25%.

El plazo máximo de la alternativa a tasa fija es de 72 meses, mientras que el crédito UVA puede extenderse hasta 60 meses.

El sistema de amortización es francés y las cuotas se debitan automáticamente de una caja de ahorro a nombre del titular.

Cómo solicitarlo

El trámite también se realiza directamente en la concesionaria:

Presentarse en una concesionaria adherida con el DNI.

Solicitar una propuesta de financiamiento para el vehículo elegido.

Validar la identidad y aceptar los términos y condiciones desde el celular a través del enlace enviado por correo electrónico.

Recibir la aprobación del crédito de forma inmediata y el comprobante de la operación.

Banco Nación o Banco Provincia: cuál conviene más

La principal diferencia aparece en las tasas y en el monto máximo que se puede solicitar.

Por un lado, Banco Provincia ofrece las tasas UVA más bajas del mercado, con un costo que arranca en UVA + 6% anual para clientes con haberes y UVA + 10% para el público general. Esto representa una ventaja importante frente al Nación, que cobra UVA + 19% y UVA + 25%, respectivamente.

Por otro lado, Banco Nación permite acceder a montos significativamente más altos, ya que presta hasta $ 100 millones frente al límite de $ 50 millones de Banco Provincia. Además, extiende los créditos UVA hasta 60 meses, contra un máximo de 48 meses en la entidad bonaerense.

La situación cambia en los préstamos tradicionales a tasa fija. En este segmento, el Nación aparece como la alternativa más competitiva, con tasas desde 36% anual para clientes con haberes, mientras que Banco Provincia parte de 55%.