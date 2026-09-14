El mercado de capitales volvió a ser una fuente de financiamiento para Banco Provincia, que este lunes concretó su segunda colocación de deuda del año. La operación combinó instrumentos en pesos y en dólares, con distintos plazos y esquemas de tasa, y recibió órdenes de inversores institucionales y particulares.

La nueva emisión llegó después de la realizada en junio, cuando la entidad había adjudicado títulos por más de u$s 97 millones, tras recibir ofertas que superaron en un 43% el objetivo inicial.

En esta oportunidad, Banco Provincia consiguió financiamiento por el equivalente a u$s 73.859.195, a partir de 544 órdenes entre las dos clases de títulos..

Banco Provincia captó casi u$s 74 millones

La operación estuvo compuesta por dos instrumentos. Uno fue emitido en pesos, con una tasa variable vinculada a la TAMAR, mientras que el otro se denominó en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP, con una tasa fija.

La Clase VII, denominada en pesos y con un plazo de 12 meses, alcanzó un monto adjudicado de $60.798 millones, con un margen de corte de TAMAR más 4,25%.

La Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP, tuvo un plazo de 24 meses y captó u$s 33,6 millones, con una tasa fija del 5,75%.

Ambos instrumentos cuentan con calificaciones de riesgo otorgadas por Fix SCR: A1+ (arg) para la clase en pesos y AA (arg) para la emisión en dólares.

Para qué usará Banco Provincia los fondos

Los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la capacidad de financiamiento de la banca pública bonaerense.

Según informó la entidad, el fondeo permitirá continuar ampliando las líneas de crédito para el sector productivo y sostener la oferta de préstamos destinados a familias, comercios, empresas y pymes de la provincia de Buenos Aires.

Las pymes de la provincia de Buenos Aires, uno de los objetivos de las líneas del banco.

La operación forma parte de una estrategia para diversificar las fuentes tradicionales de financiamiento y obtener recursos de mayor plazo mediante el mercado de capitales.

El banco señaló que el resultado de la colocación “ratifica la confianza del mercado en Banco Provincia y en su estrategia de obtener recursos de mediano plazo a través del mercado de capitales para transformarlos en financiamiento para la economía real”.

Cuánto lleva captado Banco Provincia en 2026

Con esta nueva operación, Banco Provincia acumula durante 2026 financiamiento equivalente a más de u$s 170 millones mediante colocaciones de deuda.

La cifra contrasta con los aproximadamente u$s 64 millones emitidos durante 2025. Según informó la entidad, esto representa un incremento cercano al 170% interanual.

La primera colocación del año se realizó el 4 de junio. En aquella oportunidad, el banco adjudicó títulos por más de u$s 97 millones después de recibir ofertas que superaron en un 43% el monto inicialmente previsto.

La emisión anterior también había combinado una clase en dólares con otra en pesos, aunque ambas tenían un plazo de un año. El tramo denominado en dólares se colocó entonces a una tasa fija del 4,25% anual, mientras que el instrumento en pesos quedó definido en TAMAR privada más un margen del 4% anual.

La nueva operación mantuvo la referencia a TAMAR para el título en pesos, pero extendió de 12 a 24 meses el plazo de la emisión denominada en dólar MEP. La tasa fija de ese instrumento quedó finalmente en 5,75%.