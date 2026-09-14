Tras 23 años de espera, regresa la marca de ropa más querida por los argentinos con prendas importadas.

Mango vuelve a Argentina tras 23 años. La conocida marca de ropa de diseño europeo regresará al país y confirmó que abrirá su primera tienda oficial en la primera semana de octubre.

El nuevo local estará ubicado en la planta baja del shopping Alto Palermo en un espacio de 500 metros cuadrados con indumentaria femenina y masculina.

Mango regresa a Argentina con nuevas colecciones

La espera terminó para los fanáticos de la moda. Mango reabrirá su primera tienda tras anunciar su regreso a Argentina en la planta baja del Alto Palermo. El local albergará colecciones masculinas y femeninas.

El negocio operará bajo la sigla MNG, denominación comercial adoptada por la firma en diversos mercados internacionales para el registro de la marca.

Tras 23 años de espera, regresa la marca de ropa más querida por los argentinos con prendas importadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El desembarco se concretará gracias a una alianza con el grupo Grimoldi, que asumirá las operaciones en el país.

El retorno de la marca española se da en un contexto de apertura comercial para el rubro textil tras un largo periodo de restricciones a las importaciones.

Tras años de restricciones a las grandes cadenas, el mercado de la moda argentina vuelve a convertirse en un atractivo para los gigantes del retail.

Tras 23 años de espera, regresa la marca de ropa más querida por los argentinos con prendas importadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El crecimiento de Mango en los últimos años

El plan de Mango contempla cinco aperturas en los próximos años en otros shoppings de IRSA como DOT y Rosario.

La marca registra un crecimiento a nivel global facturando 3.767 millones de euros en 2025, un crecimiento de 13% en comparación al año anterior.

En la actualidad cuenta con 2.960 locales en más de 120 mercados y cerca del 77% de sus ingresos provienen de fuera de España. El año pasado destinó 225 millones de euros a inversiones.

El pasado de Mango en Argentina

La marca desembarcó por primera vez en 1998 en plena convertibilidad, pero no logró establecerse con éxito.

En 2003 se retiró del país golpeada por la crisis y la devaluación.

Años más tarde, en 2018, regresó de la mano de Falabella que vendía su ropa en sus tiendas. En 2021, cuando cerró sus últimas sucursales en el país, Mango dejó de tener presencia en Argentina.