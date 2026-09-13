Suspenden las clases este jueves y viernes por un puente festivo | Los alumnos tendrán un fin de semana largo en estas provincias

Septiembre sumará un nuevo fin de semana largo para miles de habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

El lunes 14 de septiembre será una jornada especial por el aniversario fundacional del distrito.

La fecha se vincula con el Día del Maestro, que se celebra el viernes 11 de septiembre y establece un día de descanso para la comunidad educativa.

Así, quienes estén alcanzados por ambas fechas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso: viernes 11, sábado 12, domingo 13 y lunes 14.

¿Por qué es feriado el lunes 14 de septiembre?

El lunes 14 se conmemora el 291° aniversario de Exaltación de la Cruz. Según informó el propio municipio, durante esa jornada se realizarán los tradicionales festejos patronales en Capilla del Señor.

La fecha tiene una importancia histórica y religiosa para la localidad y está vinculada con la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz.

El feriado del lunes 14 es de alcance local, por lo que no corresponde automáticamente a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes tendrán el lunes 14 libre?

Shutterstock

La jornada alcanza principalmente a quienes desarrollan sus actividades dentro de Exaltación de la Cruz y están comprendidos por la disposición correspondiente.

Para la Administración Pública y las sucursales del Banco Provincia ubicadas en el municipio, la jornada está contemplada como día no laborable. En el sector privado, en cambio, la aplicación puede ser optativa, por lo que cada trabajador deberá consultar con su empleador.

¿Cómo queda el fin de semana de cuatro días?

Para quienes tengan descanso tanto el viernes 11 como el lunes 14, el calendario queda de la siguiente manera:

Viernes 11 de septiembre: Día del Maestro, sin actividad escolar.

Sábado 12: fin de semana.

Domingo 13: fin de semana.

Lunes 14: feriado local en Exaltación de la Cruz.

Así, los trabajadores y estudiantes alcanzados por las jornadas podrán disfrutar de un descanso de cuatro días consecutivos.

¿Habrá clases el lunes 14 de septiembre?

En este punto es importante distinguir el feriado local del asueto educativo del viernes 11.

El viernes no habrá clases por el Día del Maestro, una jornada que funciona como asueto para la comunidad educativa.

En Exaltación de la Cruz, el lunes 14 coincide con el aniversario fundacional del distrito y la jornada especial local. Por eso, las familias de la zona deberán tener en cuenta las disposiciones educativas y administrativas que correspondan al establecimiento.

Un descanso extendido para una localidad bonaerense

El lunes 14 de septiembre no es un feriado nacional ni alcanza a toda la provincia de Buenos Aires. Se trata de una fecha de alcance local para Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, al coincidir con el asueto escolar del viernes 11, quienes estén alcanzados por ambas jornadas podrán tener un fin de semana extra largo de cuatro días.