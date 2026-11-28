Los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden calcular cuánto recibirán en el último mes del año. A la actualización por movilidad se suma este diciembre la segunda cuota del aguinaldo.

Además, quienes perciben los haberes más bajos tendrían además un ingreso extra por el bono extraordinario de $ 70.000, que todavía está pendiente de formalización en el Boletín Oficial .

El aumento de diciembre

Las prestaciones se incrementarán 2,17%, el equivalente a la inflación de octubre, que el INDEC informó de manera redondeada en 2,2%. Con esa suba, la jubilación mínima pasará de $ 444.158,46 a $ 453.796,70.

El ajuste también incide en el medio aguinaldo, que se calcula sobre el 50% del haber más alto cobrado durante el segundo semestre.

Cuánto cobran los jubilados con la mínima con aguinaldo y bono

Si el refuerzo se concreta, quienes cobran la mínima recibirán más de $ 750.000 brutos. La cuenta es la siguiente: $ 453.796,70 del haber mensual, más $ 226.898,35 de medio aguinaldo y $ 70.000 del bono , lo que da un total de $ 750.695,05.

Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social. ANSES

Una vez descontado el 3% de obra social sobre la jubilación y el aguinaldo, el monto en mano sería de aproximadamente $ 730.274.

Quiénes reciben el bono completo y quiénes el proporcional

De sostenerse las condiciones de noviembre, los $70.000 íntegros corresponderán a los jubilados de la mínima, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con haberes iguales o inferiores a la mínima.

Quienes superen los $ 453.796,70 percibirán un extra proporcional hasta alcanzar los $ 523.796,70, y los que cobren esa suma o más quedarán fuera. Para definir quién accede al refuerzo no se computa el aguinaldo.

Calendario de pagos según el DNI

Después del fin de semana largo por el feriado de la Inmaculada Concepción de María, ANSES comenzará a pagar el miércoles 9 de diciembre y concluirá el miércoles 23, de modo que todos los haberes estarán depositados antes de Navidad.

Para quienes cobran la mínima, el orden es el siguiente:

DNI con terminación 0, miércoles 9;

DNI con terminación 1, jueves 10;

DNI con terminación 2, viernes 11;

DNI con terminación 3, lunes 14;

DNI con terminaciones 4, 5 y 6, martes 15;

DNI con terminaciones 7, 8 y 9, miércoles 16.

Los jubilados y pensionados que superan la mínima cobrarán más tarde: