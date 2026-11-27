El número 7 es uno de los símbolos más reconocibles de los slots (tragamonedas), tanto en las máquinas tradicionales como en sus versiones digitales. Aunque suele relacionarse con la buena suerte, su presencia responde a una combinación de creencias culturales y decisiones de diseño que acompañaron la evolución de estos juegos durante más de un siglo.

Su popularidad está vinculada con el significado que distintas culturas le atribuyeron a lo largo de la historia. Sin embargo, su incorporación a los slots no significa que aumente las posibilidades de obtener un premio. Se trata de un elemento visual que, junto con las frutas, las campanas y las barras, terminó convirtiéndose en parte de la identidad de estos juegos.

¿Por qué el número 7 se convirtió en un símbolo de los slots?

El origen se remonta a fines del siglo XIX. Según la Enciclopedia Britannica, el inventor Charles August Fey desarrolló una de las primeras máquinas de este tipo en San Francisco, Estados Unidos, en 1894. Años después, en 1899, presentó la Liberty Bell, que utilizaba herraduras, campanas y símbolos de cartas para representar distintas combinaciones.

Con el tiempo, los fabricantes comenzaron a incorporar nuevas figuras en los rodillos. Entre ellas apareció el número 7, tradicionalmente asociado con la fortuna en diferentes culturas. La enciclopedia citada lo identifica como uno de los números favoritos de las tragamonedas, aunque no establece una fecha precisa para su primera utilización. Su reconocimiento permitió que permaneciera presente en numerosos diseños posteriores.

Persona utilizando un celular con un juego de slots en el celular. Fuente: Pexels, modificada con IA por El Cronista.

Esta tradición visual también se trasladó al entretenimiento digital. En el sector de los casinos online, como los que ofrece Betsson, los slots representan una evolución de aquellas primeras máquinas mecánicas. Si bien los diseños pueden conservar símbolos históricos, cada juego tiene sus propias reglas y combinaciones, por lo que el número 7 no garantiza un resultado favorable.

En el caso de la oferta de Betsson Argentina, pueden encontrarse slots con distintas mecánicas. El sitio de la marca también presenta títulos con diferentes cantidades de rodillos, líneas de pago y funciones especiales.

De las frutas a las pantallas digitales: cómo cambiaron las tragamonedas

El número 7 no es el único símbolo con una historia particular. Las cerezas, los limones y otras frutas comenzaron a utilizarse en 1909, cuando la empresa Industry Novelty Company desarrolló máquinas que simulaban funcionar como dispensadores de chicles. Las imágenes representaban diferentes sabores y permitían diferenciar las combinaciones que aparecían en los rodillos.

Durante las décadas siguientes, las tragamonedas experimentaron importantes transformaciones. Las máquinas electromecánicas incorporaron nuevas posibilidades de funcionamiento y, en 1975, aparecieron las tragamonedas de video en Las Vegas. Estas versiones reemplazaron los rodillos físicos por representaciones digitales, lo que permitió ampliar las posibilidades visuales y desarrollar nuevas temáticas.

Actualmente, los juegos digitales pueden incluir figuras tradicionales, animaciones y diferentes sistemas de premios. Sin embargo, los símbolos no permiten anticipar los resultados de las partidas. El juego debe entenderse como entretenimiento para mayores de 18 años, con límites de tiempo y dinero.

En la Ciudad de Buenos Aires, quienes necesiten orientación por juego problemático pueden comunicarse gratuitamente con Lotería de la Ciudad al 0800-666-6006 o consultar el programa de autoexclusión voluntaria en su sitio oficial.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.