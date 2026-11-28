Hay componentes de un vehículo que pueden acumular suciedad sin que el conductor lo note a simple vista. En los motores diésel, uno de ellos forma parte del sistema encargado de controlar las emisiones: la EGR. Por allí circulan gases de escape y, con el paso de los kilómetros, pueden formarse depósitos capaces de interferir con su funcionamiento y afectar otros aspectos del desempeño del vehículo.

¿Qué hace exactamente? El estudio “Development of an Engine Test to Rate the EGR Deposit Formation Propensity of Fuels in Light-Duty Diesel Engines”, realizado por investigadores de Shell Global Solutions e Innospec y publicado en 2020 por SAE International, explica que la recirculación de gases de escape, conocida como EGR por sus siglas en inglés, se utiliza en motores diésel para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx.

Por qué el sistema EGR puede ensuciarse con el uso

El propio funcionamiento del sistema ayuda a entender el problema. La investigación publicada por SAE International señala que pueden generarse depósitos que contienen carbono cuando las partículas, los hidrocarburos y otras sustancias transportadas por los gases de escape se depositan a medida que el flujo se enfría. Es decir, el sistema que trabaja para controlar determinadas emisiones también está expuesto a residuos procedentes de esos gases.

La acumulación puede tener consecuencias. El mismo estudio advierte que los depósitos formados en sistemas EGR de alta presión de motores diésel modernos pueden, en determinadas circunstancias, relacionarse con un deterioro de las emisiones y del consumo de combustible, menor desempeño, problemas en la conducción e incluso averías. Para estudiar este fenómeno, los investigadores desarrollaron una prueba específica que permite medir cómo influye el combustible en la formación de depósitos dentro del sistema.

Es justamente sobre este problema que aparece uno de los atributos de Shell V-Power Diesel grado 3. De acuerdo con el material técnico suministrado por Shell, la nueva formulación contiene un mejorador de combustión que ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos. La compañía señala que este beneficio fue evaluado mediante métodos propios de medición y aclara que los resultados reales pueden variar según el vehículo y las condiciones de uso.

Shell V-Power: carga de combustible en un vehículo. Shell IA

Qué características tiene Shell V-Power Diesel

La formulación de Shell V-Power Diesel también está orientada, según la documentación de la marca, a limpiar el 100% de las partes críticas del motor. La ficha técnica informa además un número de cetano de 52 y cumple con las exigencias de las normas europeas para vehículos livianos y pesados equipados con motores Euro V o superiores.

La relación entre el combustible y los depósitos en la EGR también fue objeto de la investigación publicada por SAE International. En una de las pruebas iniciales, realizada con un motor diésel liviano de cuatro cilindros y 1,6 litros, se comparó un combustible B7 representativo de la norma europea EN590 con un gasoil sintético Fischer-Tropsch GTL. Bajo esas condiciones experimentales, los investigadores observaron 72% menos depósitos con el GTL que con el B7, un resultado que muestra que las características del combustible pueden influir en este fenómeno.

La EGR, por lo tanto, realiza una tarea que pasa inadvertida para el conductor, pero resulta relevante en los motores diésel modernos. Los estudios muestran que los depósitos pueden acumularse en este sistema y afectar su funcionamiento bajo determinadas condiciones.

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