Hay etapas de la vida en las que disponer de más tiempo permite volver a mirar aquello que durante años quedó en segundo plano. Una actividad que siempre generó interés, una salida con amigos, un viaje o simplemente una rutina más tranquila pueden convertirse en parte de una nueva forma de disfrutar. La autonomía también está en poder elegir cómo organizar esos momentos.

La investigación reciente acompaña esa mirada. Un estudio publicado en 2025 en Work, realizado sobre 227 personas mayores que participaban de actividades de ocio en parques recreativos de Estambul, encontró una relación positiva entre la participación en actividades de tiempo libre, la felicidad y el envejecimiento saludable. Los autores observaron además que el involucramiento en esas actividades se asociaba con mejores niveles de ambos indicadores.

HIT se presenta como una nueva marca de incontinencia pensada para acompañar una etapa de la vida en la que continuar con las actividades cotidianas también implica contar con recursos que aporten comodidad, protección y discreción. Su propuesta busca integrarse a la rutina sin que el cuidado tenga que convertirse en el centro de la experiencia.

Encontrar actividades que tengan sentido

El estudio no demuestra que realizar actividades de ocio provoque directamente mayor felicidad o un envejecimiento más saludable, ya que utilizó una muestra por conveniencia y análisis de asociación. Sin embargo, aporta una señal interesante: encontrar espacios que despierten interés y permitan disfrutar del tiempo libre puede formar parte de una experiencia positiva durante la adultez.

No existe una única manera de aprovechar el tiempo disponible. Algunas personas pueden elegir actividades físicas; otras, propuestas culturales, hobbies, encuentros sociales, viajes o proyectos personales. La clave está en encontrar opciones que resulten atractivas y que puedan integrarse naturalmente a la rutina.

Una mujer pintando un cuadro. Señora pintando. Newsan-HIT

Otra investigación publicada en 2025 en Australasian Journal on Ageing comparó actividades de ocio en personas mayores de Australia y Tailandia y analizó cómo factores como el sentido, la posibilidad de vincularse con otros y el carácter reparador de esas experiencias se relacionaban con el bienestar subjetivo.

Recursos que acompañan una vida elegida

HIT, la nueva marca de Newsan, cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. Su propuesta incluye un portafolio de pants, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, que incorporan tecnología StayDry para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también cuenta con indicador de humedad y control de olores, características que buscan facilitar el uso cotidiano y aportar mayor discreción para acompañar diferentes actividades.

En ese sentido, HIT cuenta con un portafolio que incluye ropa interior descartable, pañales y apósitos, con alternativas pensadas para distintas necesidades de protección. Algunas presentaciones incorporan características como tecnología StayDry, indicador de humedad y control de olores, vinculadas con absorción, organización y discreción.

En una rutina activa, este tipo de soluciones puede ocupar el mismo lugar que otros recursos personales: estar disponible cuando se necesita y pasar a un segundo plano cuando comienza la actividad. El foco continúa puesto en la experiencia, ya sea una reunión, una clase, un viaje, una caminata o un proyecto.

La adultez también puede ser una etapa para elegir con mayor libertad qué lugar ocupa cada actividad en la vida cotidiana. Más tiempo disponible, nuevos intereses y recursos adecuados pueden combinarse para construir un ritmo propio. La autonomía no consiste en hacer todo de una determinada manera, sino en contar con las herramientas necesarias para seguir eligiendo qué hacer, con quién compartirlo y cómo disfrutarlo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.