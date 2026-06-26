El invierno suele convertirse en una de las estaciones más difíciles para las plantas de interior. La reducción de las horas de luz natural y el uso constante de la calefacción modifican las condiciones del hogar, lo que puede afectar el crecimiento e incluso la supervivencia de muchas especies.

Sin embargo, existen algunas plantas de interior que se adaptan mejor a los ambientes con poca iluminación y soportan sin mayores inconvenientes el aire seco que generan los sistemas de calefacción. Gracias a sus características naturales, pueden conservar su aspecto durante toda la temporada fría con pocos cuidados.

Las 3 plantas de interior que mejor resisten el invierno y la calefacción

Muchas de las especies más resistentes provienen de selvas tropicales, donde evolucionaron para crecer bajo la sombra de árboles de gran porte. Esa adaptación les permite desarrollarse con muy poca luz dentro de una vivienda.

Entre las mejores opciones para el invierno se destacan:

Sansevieria (lengua de suegra).

Zamioculca.

Potus

Estas plantas continúan luciendo saludables incluso cuando otras especies entran en reposo o comienzan a perder hojas debido a las bajas temperaturas y la menor cantidad de luz natural.

La lengua de suegra es una de las plantas más convenientes para el interior de un hogar durante el invierno. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué estas plantas de interior necesitan poca luz durante el invierno

La Sansevieria almacena agua en sus hojas carnosas, por lo que soporta largos períodos sin riego y mantiene su forma incluso en ambientes poco iluminados. Es ideal para pasillos o habitaciones alejadas de las ventanas.

La Zamioculca posee rizomas subterráneos que funcionan como reservas de agua y nutrientes. Además, sus hojas brillantes aprovechan al máximo la escasa luz disponible durante el invierno, aunque siempre responde mejor a una iluminación indirecta.

La Zamioculcas es otra de las alternativas de plantas elegidas para tener dentro del hogar durante el invierno. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Potus es uno de los clásicos de las plantas de interior por su enorme capacidad de adaptación. Puede crecer tanto como planta colgante como trepadora, tolera ambientes con iluminación moderada y resiste muy bien los descuidos ocasionales.

Cómo cuidar las plantas de interior en invierno para que duren más

Aunque estas especies son resistentes, el invierno exige modificar algunos hábitos de cuidado para evitar problemas.

El Potus es uno de los clásicos de las plantas de interior por su enorme capacidad de adaptación. (Foto: archivo)

Uno de los errores más frecuentes es mantener la misma frecuencia de riego que en verano. Durante los meses fríos, el crecimiento disminuye y el sustrato tarda mucho más tiempo en secarse.

Además, conviene mantener las plantas alejadas de estufas, radiadores o salidas directas de aire caliente. Si bien toleran la calefacción mejor que otras especies, una exposición permanente puede resecar las hojas y afectar su desarrollo con el paso de las semanas.