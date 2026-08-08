El cuidado de las plantas de interior puede ser tan complejo como gratificante, cada especie posee necesidades específicas y requiere atención particular. Un problema recurrente son las puntas marrones en las hojas, un signo evidente de estrés que puede ser causado por varios factores.

Las hojas marrones son un indicativo de que algo no está bien en su ambiente o cuidado. Entender las causas de este fenómeno es esencial para mantener tus plantas saludables y vigorosas.

Un ambiente seco puede causar que las puntas de las hojas de tus plantas se vuelvan marrones, especialmente en invierno. (Foto: Freepik)

1. Aire demasiado seco: el enemigo invisible de las plantas

El ambiente seco es especialmente dañino durante los meses de invierno, cuando las casas se mantienen cerradas y la calefacción reduce la humedad del aire. Este es el motivo más común por el cual las plantas de interior pueden empezar a mostrar hojas marrones.

2. Las exigencias de las plantas tropicales

Las plantas tropicales de interior son susceptibles a las condiciones de baja humedad. Incluso si no son tropicales, todas las plantas pueden sufrir secado y marrón en las puntas de sus hojas si no se controla bien la humedad

3. Riego: ni mucho ni poco

El riego inadecuado, ya sea por exceso o por defecto, es otra causa principal de las hojas marrones. Es importante ajustar la cantidad de agua según las necesidades específicas de cada planta y la estación del año.

4. Evita el encharcamiento

Independientemente de la cantidad de agua que necesiten, nunca debes encharcar tus plantas. Si el sustrato aún está húmedo, evita regar hasta que se seque adecuadamente. Una técnica útil es colocar un plato con agua debajo de la maceta para permitir una absorción gradual.

5. Cuidado con la luz y la ubicación

La ubicación ideal es en un lugar luminoso pero sin exposición directa al sol, que puede quemar las hojas. Igualmente, evita la oscuridad constante o una iluminación insuficiente, ya que también afecta negativamente a tus plantas.

6. Alerta con las corrientes de aire frío

Las plantas de interior son sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Las corrientes de aire frío, especialmente en invierno, pueden causar rápidamente que las hojas se tornen marrones.

El riego adecuado es clave: ni demasiada agua ni muy poca para mantener las hojas verdes y sanas. (Foto: Freepik)

Cómo evitar que las hojas de las plantas se vuelvan marrones