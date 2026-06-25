Los convectores con forzador digital ganan lugar entre las alternativas elegidas para calefaccionar distintos ambientes del hogar. Su principal ventaja está en combinar calor uniforme, control sencillo y un funcionamiento pensado para el uso cotidiano durante los días de bajas temperaturas.

La nueva tendencia en calefacción para el hogar

Los convectores digitales suelen incorporar forzador de aire, una función que ayuda a distribuir mejor el calor en el ambiente y favorece una climatización más pareja. Además, pueden incluir selector de temperatura, timer programable y distintos niveles de potencia, lo que permite adaptar su uso según la necesidad de cada momento.

Otro punto a favor es que este tipo de equipos no consume oxígeno y puede contar con sistemas de seguridad como corte por sobrecalentamiento y paredes frías. Estas características los convierten en una alternativa práctica, cómoda y segura para calefaccionar diferentes espacios del hogar.

Foto: Liliana, editada con IA por El Cronista.

Una alternativa práctica para los días fríos

Gracias a sus funciones digitales, este convector permite programar y regular la calefacción con mayor comodidad. El timer programable ayuda a administrar mejor el tiempo de uso, mientras que el control remoto suma practicidad para manejarlo desde distintos puntos del ambiente.

En esta oportunidad, Liliana ofrece el CONVECTOR CON FORZADOR DIGITAL CFB18R con una promoción especial para quienes buscan mejorar la calefacción del hogar. El producto está disponible en la página oficial de la marca, www.liliana.com.ar, donde se puede consultar más información y realizar la compra de manera rápida y sencilla.